Jovem cai em córrego ao tentar resgatar gato em cidade mineira

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta quinta-feira (2/4) uma jovem, de aproximados 21 anos, que havia caído em um córrego no Centro de Formiga (MG), cidade da Região Centro-Oeste. Com a queda, a mulher sofreu ferimentos no braço e nas costas.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados nesta manhã para retirar uma mulher que estava em um local de difícil acesso, o que impedia o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela estava às margens de um córrego, localizado na parte de trás de uma residência.

A jovem mencionou aos militares que, na tentativa de resgatar um gato, se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente três metros. A vítima foi resgatada com uma suspeita de fratura e algumas lesões nas costas. Ela estava consciente e foi orientada sobre o que fazer no decorrer de todo o atendimento.

Os bombeiros desceram até o local em que ela estava, imobilizaram a vítima, a colocaram em uma prancha e fizeram a retirada através da técnica 45°, com o uso de amarrações, para garantir estabilidade e segurança. A mulher passou por avaliação médica especializada da equipe do Samu.

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A corporação alerta os cidadãos para evitarem o acesso a áreas instáveis e orienta a população a acionar imediatamente os serviços de emergência caso necessário.