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DISQUE DENÚNCIA

Como fazer uma denúncia anônima em Minas Gerais? Veja os canais

Ajudar a polícia a identificar um suspeito é um ato de cidadania; conheça as formas seguras e anônimas de reportar um crime, como o Disque Denúncia

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
08/04/2026 14:43 - atualizado em 08/04/2026 14:43

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Como fazer uma denúncia anônima em Minas Gerais? Veja os canais
Denúncias anônimas, como o Disque Denúncia 181, contribuem para fortalecer a segurança pública crédito: Freepik

A colaboração com as forças de segurança pode ser feita de maneira totalmente sigilosa. Isso significa que, ao obter informações sobre um suspeito ou uma atividade criminosa, as pessoas podem denunciar sem se expor, de forma segura. O estado oferece canais específicos para que qualquer pessoa possa fazer uma denúncia anônima, garantindo a proteção de sua identidade.

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Essas ferramentas, além de ajudarem o trabalho da polícia, fortalecem a segurança de toda a comunidade. Ao fornecer informações, você pode ajudar a iniciar uma investigação, a localizar foragidos ou a desarticular esquemas criminosos que afetam o seu bairro e a sua cidade.

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Disque Denúncia Unificado 181

O principal canal para denúncias anônimas em Minas Gerais é o Disque Denúncia, pelo número 181. Diferente dos telefones de emergência, como o 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros), o 181 é focado em receber informações que podem levar a investigações.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a ligação é gratuita de qualquer telefone fixo ou móvel dentro do estado. O sistema não registra o número de quem liga, assegurando o anonimato completo.

Ao ligar, um atendente treinado irá coletar as informações. Para que a denúncia seja eficaz, tente fornecer o máximo de detalhes possível, como:

  • o endereço completo ou pontos de referência do local do crime;

  • nomes ou apelidos dos envolvidos;

  • características físicas de suspeitos;

  • placas de veículos, cores e modelos;

  • horários em que as atividades suspeitas ocorrem;

  • lembre-se: em nenhum momento você precisa se identificar.

Após o registro, você receberá o número de protocolo, que funciona como uma senha, possibilitando acompanhar o andamento da apuração da sua denúncia pelo mesmo telefone 181, sem precisar se identificar. As informações sobre o andamento do caso ficam disponíveis após cerca de 90 dias do registro da denúncia.

O Disque Denúncia foi criado para receber informações sobre diversos tipos de crimes, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, localização de foragidos da Justiça, violência doméstica, crimes ambientais e casos de corrupção. A sua colaboração é um ato de cidadania que faz a diferença na construção de um estado mais seguro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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