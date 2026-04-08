‘Meu filho está abalado’, diz mãe de menino esfaqueado em escola de MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mãe de um menino de 11 anos que foi esfaqueado na Escola Estadual Rotary, no Bairro Ipiranga, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (8/4), disse que o filho ficou bastante abalado.

Segundo a dona de casa Tatiana Nunes Moreira, ele contou a ela que não consegue esquecer as vozes dos colegas pedindo socorro quando o ataque começou. Além dele, outros quatro meninos de 9 a 11 anos foram feridos, mas nenhum corre risco de morrer.

“Meu filho levou duas facadas nas costas. Uma facada foi mais profunda. A outra nem tanto, pois ele estava com a mochila. A (ferida) abaixo do ombro foi feia. Ele tomou dois pontos e agora vai tomar antibiótico”, disse ao Estado de Minas.

De acordo com Tatiana, no momento em que o menino recebeu a facada, pensou que fosse um murro. Depois, sentiu o local arder e outro colega que também foi atingido avisou que ele estava sangrando.

O ataque provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários, que tentaram fugir das agressões e se esconder. Segundo a dona de casa, o filho e os colegas só conheciam o adolescente de vista e nunca conversaram com ele.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e apreendeu o garoto, que, segundo informações de testemunhas, foi encontrado chorando no banheiro. Ele foi levado ao pronto-socorro e, acompanhado do responsável legal, foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga o caso.

Apesar de não haver informações oficiais sobre a motivação do atentado, pais de alunos acreditam que a ação foi premeditada, pois, junto ao adolescente, foram encontrados um canivete e um estilete, além de ele ter usado uma máscara durante o ato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas. Quatro crianças foram liberadas ainda na escola e uma foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, posteriormente, ao Hospital São José.

O que dizem as autoridades?

O Conselho Tutelar de Ituiutaba divulgou uma nota, informando que, conforme o artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), qualquer informação sobre o estudante é proibida de ser divulgada.

O colegiado do órgão ainda reforçou o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes. "(O Conselho Tutelar) se solidariza com as famílias das vítimas, colocando-se à disposição para apoio e acompanhamento necessário", informou por nota.

A Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba disse que a situação foi controlada e que todas as providências necessárias foram adotadas para garantir a segurança da comunidade escolar. Segundo o órgão, as atividades escolares seguem normalmente.

A prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes (Avante), afirmou que, embora a escola pertença à rede estadual, as crianças afetadas são da cidade. Por isso, determinou que toda a estrutura da rede municipal fique à disposição das vítimas e dos familiares. Leandra também manifestou solidariedade às famílias e à comunidade escolar. “Ituiutaba está com vocês”, declarou.

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), repudiou o ataque e afirmou que não tolera qualquer forma de violência no ambiente escolar.

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Segundo a secretaria, a escola, a Superintendência Regional de Ensino e as forças de segurança adotaram todas as providências desde os primeiros momentos após a ocorrência. O governo também informou que acompanha o caso e presta apoio à comunidade escolar, aos estudantes e às famílias.