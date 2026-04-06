Escola de neurodivergentes é vandalizada no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma escola direcionada a crianças neurodivergentes em Guapé (MG), no Sul do estado, foi vandalizada na manhã desta segunda-feira (6/4). De acordo com a prefeitura do município, o Espaço Crescer teve vários danos.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Executivo municipal disse que os funcionários se depararam com “uma situação lamentável” nesta manhã. No local, havia sujeira, desorganização e danos ao patrimônio público.

“O espaço foi invadido e houve destruição de bens essenciais ao atendimento, prejudicando diretamente os serviços prestados à comunidade”, diz a nota.

Ainda de acordo com a prefeitura de Guapé, a Polícia Militar (PM) foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. A reportagem do Estado de Minas procurou a PM e aguarda retorno.

Devido ao acontecimento, os atendimentos foram temporariamente suspensos. As crianças voltarão a ser atendidas depois que o espaço for limpo e reorganizado, com as condições restabelecidas.

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“Repudiamos veementemente tais atitudes de vandalismo, reforçando que esse tipo de ação é crime e causa prejuízos a toda a sociedade, especialmente às crianças e adolescentes que dependem deste serviço”, concluiu a nota.