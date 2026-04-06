Escola de neurodivergentes é vandalizada no Sul de Minas
Espaço em Guapé, no Sul de Minas, foi invadido e depredado nesta segunda-feira (6/4) e atendimentos foram temporariamente suspensos. Prefeitura repudia ação
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Uma escola direcionada a crianças neurodivergentes em Guapé (MG), no Sul do estado, foi vandalizada na manhã desta segunda-feira (6/4). De acordo com a prefeitura do município, o Espaço Crescer teve vários danos.
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Em nota divulgada nas redes sociais, o Executivo municipal disse que os funcionários se depararam com “uma situação lamentável” nesta manhã. No local, havia sujeira, desorganização e danos ao patrimônio público.
“O espaço foi invadido e houve destruição de bens essenciais ao atendimento, prejudicando diretamente os serviços prestados à comunidade”, diz a nota.
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Ainda de acordo com a prefeitura de Guapé, a Polícia Militar (PM) foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. A reportagem do Estado de Minas procurou a PM e aguarda retorno.
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Devido ao acontecimento, os atendimentos foram temporariamente suspensos. As crianças voltarão a ser atendidas depois que o espaço for limpo e reorganizado, com as condições restabelecidas.
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“Repudiamos veementemente tais atitudes de vandalismo, reforçando que esse tipo de ação é crime e causa prejuízos a toda a sociedade, especialmente às crianças e adolescentes que dependem deste serviço”, concluiu a nota.