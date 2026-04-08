Adolescente ataca crianças com canivete em escola estadual em Minas

Um adolescente atacou com um canivete cinco alunos na manhã desta quarta-feira (8/4) na Escola Estadual Rotary, no bairro Ipiranga, em Ituiutaba (MG), no Triângulo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas têm entre 9 e 11 anos e sofreram apenas ferimentos leves. Nenhuma delas corre risco de vida.

Segundo as informações iniciais, o adolescente de 16 anos seria aluno da própria instituição. O ataque provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários, que tentaram fugir das agressões e se esconder.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros às vítimas. Quatro crianças foram liberadas ainda na escola e uma foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde segue em observação.

O adolescente foi apreendido na escola e levado ao pronto-socorro. Em seguida, acompanhado do responsável legal, ele foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar a dinâmica e a motivação do ataque.

Em nota, a Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba informou que a situação foi controlada e que todas as providências necessárias foram adotadas para garantir a segurança da comunidade escolar. Segundo o órgão, as atividades escolares seguem normalmente.

A prefeita da cidade, Leandra Guedes (Avante), afirmou que, embora a escola pertença à rede estadual, as crianças afetadas são de Ituiutaba. Por isso, determinou que toda a estrutura da rede municipal fique à disposição das vítimas e dos familiares. Leandra também manifestou solidariedade às famílias e à comunidade escolar. “Ituiutaba está com vocês”, declarou.

Em nota, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG), repudiou o ataque e afirmou que não tolera qualquer forma de violência no ambiente escolar.

Segundo a secretaria, a escola, a Superintendência Regional de Ensino e as forças de segurança adotaram todas as providências desde os primeiros momentos após a ocorrência. O governo também informou que acompanha o caso e presta apoio à comunidade escolar, aos estudantes e às famílias.

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