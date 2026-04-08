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EMBRIAGADAS

Adolescentes são resgatadas bêbadas em praça de São José da Lapa (MG)

Jovens foram encontradas em estado de confusão mental e levadas à Upa em Vespasiano (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 09:13 - atualizado em 08/04/2026 10:10

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<p>Escócia — Uísque<br /> O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro.</p>
Devido ao estado das adolescentes, não foi possível obter informações sobre a origem do álcool ou a participação de terceiros crédito: Michal Jarmoluk/Pixabay

Duas adolescentes, de 15 anos de idade, foram encontradas embriagadas na noite dessa terça-feira (7/4), em São José da Lapa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A Polícia Militar foi chamada por populares que viram as jovens deitadas em um banco de praça na Rua Belém, com sinais evidentes de embriaguez.

As adolescentes tinham falas desconexas, confusão mental e incapacidade de discernimento, segundo a PM. Com o apoio de moradores, os responsáveis pelas adolescentes foram acionados.

As mães informaram que as filhas estudam de manhã e haviam saído para fazer um trabalho escolar com colegas durante a tarde, mas não souberam explicar como elas tiveram acesso a bebidas alcoólicas.

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Uma unidade do Samu encaminhou as duas para a Upa de Vespasiano.

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Devido ao estado das adolescentes, ainda não foi possível saber de onde veio a bebida e se houve participação de terceiros.

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