AFOGAMENTO

Homem com sinais de embriaguez morre em lagoa de Esmeraldas

Eram dois amigos, que depois de beberem, resolveram nadar; um deles se afogou

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
15/12/2025 16:04 - atualizado em 15/12/2025 16:05

Momento em que bombeiros retiram o corpo da água
Momento em que bombeiros retiram o corpo da água crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros resgatou, nesta segunda-feira (15/12), numa lagoa, no Condomínio Recanto Verde, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de um homem que afogou-se quando estava na companhia de um amigo.

Segundo os militares do 2º BBM, que atenderam a ocorrência, dois homens, aparentemente embriagados, entraram na lagoa. Um deles se afogou.

O outro homem, que não se afogou, ficou por um tempo chamando o amigo que havia submergido.

Os bombeiros não tiveram dificuldades para localizar o corpo, uma vez que parte dele estava aparente para quem estava na margem da lagoa. Os militares retiraram o corpo da água e o encaminharam a uma funerária.

