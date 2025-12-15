Homem com sinais de embriaguez morre em lagoa de Esmeraldas
Eram dois amigos, que depois de beberem, resolveram nadar; um deles se afogou
compartilheSIGA
O Corpo de Bombeiros resgatou, nesta segunda-feira (15/12), numa lagoa, no Condomínio Recanto Verde, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de um homem que afogou-se quando estava na companhia de um amigo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo os militares do 2º BBM, que atenderam a ocorrência, dois homens, aparentemente embriagados, entraram na lagoa. Um deles se afogou.
- MG: homem com filho de 11 anos em moto aquática morre afogado em represa
- Bombeiros resgatam corpo no rio Santa Bárbara
O outro homem, que não se afogou, ficou por um tempo chamando o amigo que havia submergido.
Os bombeiros não tiveram dificuldades para localizar o corpo, uma vez que parte dele estava aparente para quem estava na margem da lagoa. Os militares retiraram o corpo da água e o encaminharam a uma funerária.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia