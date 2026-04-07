Menina foge da escola para encontrar namorado e é apreendida pela PM

Uma menina de 14 anos fugiu da escola onde cursa o ensino fundamental em Pirapora (MG), no Norte do estado, para encontrar o namorado que, segundo ela, mora em Buritizeiro, um município vizinho. Porém, antes da viagem, moradores da sua cidade natal chamaram a Polícia Militar (PMMG) para deter a adolescente, que estava batendo de porta em porta pela vizinhança pedindo para entrar nas casas.

A polícia informou que, durante a tarde, a garota saiu da Escola Estadual Anésia Longuinhos sem ser vista. À noite, notando a movimentação estranha, moradores acionaram as autoridades, que a apreenderam e levaram de volta para o abrigo institucional onde vive.

No local, a jovem ameaçou uma das funcionárias, de 37 anos, ofendendo-a com xingamentos e palavrões, relatou a polícia. Outros empregados disseram que ela já possui um histórico de agressividade, tendo no passado ameaçado uma conselheira tutelar com uma faca.

Devido ao novo episódio, o Conselho Tutelar foi acionado, a menina de 14 anos foi detida por desacato e levada para uma delegacia, acompanhada de uma representante legal.

Inicialmente, a adolescente não quis dizer o nome à polícia, mas depois acabou cedendo. A PMMG afirmou que o suposto namorado não foi identificado e que o caso foi passado para a Polícia Civil.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice