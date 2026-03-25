Jovem é preso por atacar adolescente, de 15 anos, na rua em MG

Um jovem, de 19 anos, foi preso depois de “agarrar” uma adolescente, de 15 anos, por trás enquanto ela andava na rua, em Andrelândia, no Sul de Minas, nesta terça-feira (24/3).

A menina contou que passeava quando o assediador, que vinha de bicicleta, a abordou repentinamente. Ela disse que ele estava a seguindo há um tempo quando desceu do veículo e, em silêncio, a prendeu.

A vítima disse que conseguiu se soltar, correr e pedir ajuda, até que familiares a ampararam e chamaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A denúncia foi passada para a Polícia Civil (PC) que, por meio de imagens das câmeras de segurança da rua, conseguiu identificar o suspeito. Ele foi encontrado na zona rural da cidade e, ainda durante a abordagem, confessou o crime, sendo preso em flagrante.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck