Jovem é preso por atacar adolescente, de 15 anos, na rua em MG
Suspeito seguiu a vítima e a "agarrou" por trás; caso aconteceu em Andrelândia, no Sul de Minas
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Um jovem, de 19 anos, foi preso depois de “agarrar” uma adolescente, de 15 anos, por trás enquanto ela andava na rua, em Andrelândia, no Sul de Minas, nesta terça-feira (24/3).
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A menina contou que passeava quando o assediador, que vinha de bicicleta, a abordou repentinamente. Ela disse que ele estava a seguindo há um tempo quando desceu do veículo e, em silêncio, a prendeu.
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A vítima disse que conseguiu se soltar, correr e pedir ajuda, até que familiares a ampararam e chamaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
A denúncia foi passada para a Polícia Civil (PC) que, por meio de imagens das câmeras de segurança da rua, conseguiu identificar o suspeito. Ele foi encontrado na zona rural da cidade e, ainda durante a abordagem, confessou o crime, sendo preso em flagrante.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck