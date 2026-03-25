Adolescente com deficiência é baleado pelo marido da ex-professora em Minas

Um menino de 13 anos, com deficiência intelectual, foi baleado pelo marido de uma ex-professora ao entrar sem avisar na casa da família, de quem era amigo e fazia visitas frequentes, durante a madrugada desta quarta-feira (25/3), em Vargem Alegre, no Vale do Aço.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), às 2h30 uma das filhas do homem de 55 anos, também adolescente, disse ter visto alguém no quintal usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. Segundo o homem, no instinto de proteger a família, ele disparou com uma arma de chumbinho contra o vulto que via na escuridão. O tiro acertou o nariz do garoto, que se encontra em estado grave no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, cidade vizinha.

Ao se aproximar e identificar a vítima, pai e filha o socorreram e o levaram ao posto de saúde da cidade, de onde ele foi encaminhado para o hospital. Ainda segundo a PMMG, a médica que atendeu o jovem contou que ele se encontra em estado grave, intubado e inconsciente.

Os militares afirmaram que a família acompanhou o adolescente a todo momento e colaborou com todas as informações necessárias, entregando inclusive a arma e projéteis usados no momento.

Ao conversar com os PMs, a mãe do menino contou que ele toma medicações para tratar distúrbios psicológicos e que, naquela noite, ao colocar o filho para dormir, entregou-lhe os remédios, mas apenas quando soube do ocorrido descobriu que ele fingiu engolir.

Segundo a mulher, o filho nunca tinha saído naquele horário e estava acostumado a visitar a família da antiga professora, por quem tem muito carinho.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice