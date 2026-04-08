Veja imagens da chuva forte que atinge BH na tarde desta quarta-feira (8/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, chove extremamente forte na Região Centro-Sul. No entanto, o alerta de possibilidade de chuva com queda de granizo.

A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.

Na Rua Paraíba, na Savassi, ventos fortes foram registrados em vídeos. Na esquina da Rua Guajajaras com a Avenida Afonso Pena, no Centro, a água subiu em frente a um supermercado, mas não o suficiente para impedir a passagem de carros.

Há relatos de que também chove forte na Região Pampulha e Oeste.

Quedas de árvores

No Bairro Funcionários, uma árvore caiu em cima de um carro com três passageiros na Avenida do Contorno. No cruzamento entre a Rua Alagoas com a Avenida Afonso Pena, outra árvore caiu.

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Já no Centro de BH, uma árvore quebrou e tombou entre a Rua Goiás e a Avenida João Pinheiro.

O que fazer em caso de chuva?