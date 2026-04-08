Veja imagens da chuva forte que atinge BH na tarde desta quarta-feira (8/4)
Defesa Civil de Belo Horizonte registra chuva extremamente forte na tarde desta quarta-feira (8/4), localizada principalmente na Região Centro-Sul
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Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.
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De acordo com a Defesa Civil de BH, chove extremamente forte na Região Centro-Sul. No entanto, o alerta de possibilidade de chuva com queda de granizo.
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A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.
Na Rua Paraíba, na Savassi, ventos fortes foram registrados em vídeos. Na esquina da Rua Guajajaras com a Avenida Afonso Pena, no Centro, a água subiu em frente a um supermercado, mas não o suficiente para impedir a passagem de carros.
Há relatos de que também chove forte na Região Pampulha e Oeste.
Quedas de árvores
No Bairro Funcionários, uma árvore caiu em cima de um carro com três passageiros na Avenida do Contorno. No cruzamento entre a Rua Alagoas com a Avenida Afonso Pena, outra árvore caiu.
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Já no Centro de BH, uma árvore quebrou e tombou entre a Rua Goiás e a Avenida João Pinheiro.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).