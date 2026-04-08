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Veja imagens da chuva forte que atinge BH na tarde desta quarta-feira (8/4)

Defesa Civil de Belo Horizonte registra chuva extremamente forte na tarde desta quarta-feira (8/4), localizada principalmente na Região Centro-Sul

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/04/2026 18:00

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Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de belo horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, chove extremamente forte na Região Centro-Sul. No entanto, o alerta de possibilidade de chuva com queda de granizo.

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A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.

Na Rua Paraíba, na Savassi, ventos fortes foram registrados em vídeos. Na esquina da Rua Guajajaras com a Avenida Afonso Pena, no Centro, a água subiu em frente a um supermercado, mas não o suficiente para impedir a passagem de carros.

Há relatos de que também chove forte na Região Pampulha e Oeste.

Quedas de árvores

No Bairro Funcionários, uma árvore caiu em cima de um carro com três passageiros na Avenida do Contorno. No cruzamento entre a Rua Alagoas com a Avenida Afonso Pena, outra árvore caiu.

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Já no Centro de BH, uma árvore quebrou e tombou entre a Rua Goiás e a Avenida João Pinheiro.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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