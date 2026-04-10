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ESTRAGOS DO TEMPORAL

Chuva causa inundação, desmoronamento e deixa três feridos em Montes Claros

Bombeiros atenderam ocorrências com pessoas ilhadas e danos em vários bairros

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 06:05

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As equipes realizaram buscas no local para descartar a possibilidade de outras vítimas, confirmando apenas os três envolvidos
As equipes realizaram buscas no local para descartar a possibilidade de outras vítimas, confirmando apenas os três envolvidos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

A forte chuva que atingiu Montes Claros (MG), no Norte do estado, provocou alagamentos, desmoronamento e deixou três pessoas feridas na tarde dessa quinta-feira (9/4).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso mais grave foi o desabamento de um galpão na Avenida Manoel Magalhães Filho, no Bairro Jardim Palmeiras. Três vítimas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu para hospitais da cidade.

As equipes realizaram buscas no local para descartar a possibilidade de outras vítimas, confirmando apenas os três envolvidos.

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Além disso, foram registradas diversas ocorrências de alagamentos com pessoas ilhadas em diferentes bairros, como Santo Antônio II, Antônio Pimenta, Jardim Palmeiras, Dr. João Alves e Jardim Alvorada. Algumas vítimas foram resgatadas pelos bombeiros, enquanto outras conseguiram sair com ajuda de terceiros.

Também houve registros de inundações com danos materiais nos bairros Jardim Olímpico, Novo Delfino e novamente no Jardim Palmeiras.

Quedas de árvores foram registradas no Jardim Palmeiras e em outros pontos da cidade, como nos bairros Cristo Rei e Santa Lúcia, onde houve danos a muros de residências. Uma gravação nas redes sociais mostra um motociclista sendo arrastado pela enxurrada. 

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Os bombeiros contaram com o apoio da Defesa Civil e do Samu.

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