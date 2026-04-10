Chuva causa inundação, desmoronamento e deixa três feridos em Montes Claros

A forte chuva que atingiu Montes Claros (MG), no Norte do estado, provocou alagamentos, desmoronamento e deixou três pessoas feridas na tarde dessa quinta-feira (9/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso mais grave foi o desabamento de um galpão na Avenida Manoel Magalhães Filho, no Bairro Jardim Palmeiras. Três vítimas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu para hospitais da cidade.

As equipes realizaram buscas no local para descartar a possibilidade de outras vítimas, confirmando apenas os três envolvidos.

Além disso, foram registradas diversas ocorrências de alagamentos com pessoas ilhadas em diferentes bairros, como Santo Antônio II, Antônio Pimenta, Jardim Palmeiras, Dr. João Alves e Jardim Alvorada. Algumas vítimas foram resgatadas pelos bombeiros, enquanto outras conseguiram sair com ajuda de terceiros.

Também houve registros de inundações com danos materiais nos bairros Jardim Olímpico, Novo Delfino e novamente no Jardim Palmeiras.

Quedas de árvores foram registradas no Jardim Palmeiras e em outros pontos da cidade, como nos bairros Cristo Rei e Santa Lúcia, onde houve danos a muros de residências. Uma gravação nas redes sociais mostra um motociclista sendo arrastado pela enxurrada.

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Os bombeiros contaram com o apoio da Defesa Civil e do Samu.