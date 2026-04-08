BH: Região Centro-Sul recebe mais da metade da chuva de abril em 1 hora

Em apenas uma hora, o volume de chuva coletado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte superou a metade do total esperado para todo o mês. Entre as 17h e as 18h desta quarta-feira (8/4), os índices pluviométricos no local chegaram a 42,6 mm, número que corresponde a 51,8% da média histórica de abril, que é de 82,3 mm.

É curioso notar que as tempestades ficaram restritas justamente à Região Centro-Sul. Em outras regionais, o volume acumulado foi bem mais baixo. Em quatro regionais do município, sequer choveu. Confira os números, divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte:

Barreiro: 0,0 mm (0,0%)

Centro-Sul: 42,6 mm (51,8%)

Hipercentro: 9,0 mm (10,9%)

Leste: 1,8 mm (2,2%)

Nordeste: 0,4 mm (0,5%)

Noroeste: 0,0 mm (0,0%)

Norte: 0,0 mm (0,0%)

Oeste: 1,8 mm (2,2%)

Pampulha: 0,0 mm (0,0%)

Venda Nova: 1,2 mm (1,5%)

Volume acumulado em abril

Devido aos temporais desta quarta-feira, o volume acumulado de chuvas na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, desde o início de abril, já superou o total esperado para todo o mês. As demais regionais ainda não atingiram essa marca. Confira os dados divulgados pela Defesa Civil do município:

Barreiro: 76,2 mm (92,6%)

Centro-Sul: 111,2 mm (135,1%)

Hipercentro: 58,4 mm (71,0%)

Leste: 37,0 mm (45,0%)

Nordeste: 40,4 mm (49,1%)

Noroeste: 33,6 mm (40,8%)

Norte: 40,0 mm (48,6%)

Oeste: 61,6 mm (74,8%)

Pampulha: 63,6 mm (77,3%)

Venda Nova: 39,0 mm (47,4%)

Previsão é de mais chuva

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva nesta quinta-feira (9/4), semelhantes às ocorridas na quarta-feira (8/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Região Metropolitana está sob alerta para possíveis impactos de um ciclone extratropical, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

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A previsão para quinta-feira em Belo Horizonte, segundo o Inmet, é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O órgão informa que as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento de 40 a 60 km/h na Região Metropolitana de BH.