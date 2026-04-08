BH: água invade sala do Palácio das Artes durante temporal

A chuva que atingiu bairros da região Centro-Sul de Belo Horizonte no fim da tarde desta quarta-feira (8/4) não poupou o Palácio das Artes. A água chegou a entrar na Midiateca João Etienne Filho, que fica no andar inferior do complexo: a reportagem esteve no local e presenciou trabalhadores secando o piso da sala.

No local, funcionários informaram que o acervo não sofreu danos e não confirmaram nem desmentiram se outros recintos também haviam sido atingidos pelo temporal. Eles tampouco permitiram a entrada da equipe no Grande Teatro.

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Contatada, a Fundação Clóvis Salgado, responsável pelo Palácio das Artes, informou que "os impactos foram momentâneos e superados". A entidade destacou que, na noite desta quarta-feira, um concerto que estava programado no Grande Teatro foi realizado normalmente, para um público de 1.150 pessoas.