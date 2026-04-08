Chuva em BH: previsão de trovoadas isoladas e tempo fechado na capital
A Região Metropolitana de Belo Horizonte está sob alerta para possíveis impactos de um ciclone extratropical, segundo a Defesa Civil estadual
Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva nesta quinta-feira (9/4), semelhantes às ocorridas na quarta-feira (8/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Região Metropolitana está sob alerta para possíveis impactos de um ciclone extratropical, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).
A previsão para quinta-feira em Belo Horizonte, segundo o Inmet, é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O órgão informa que as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento de 40 a 60 km/h na Região Metropolitana de BH.
A Grande BH também está entre as regiões que podem ser afetadas pelo ciclone extratropical, segundo o Cedec. O órgão alerta para a possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos de precipitação.
Conforme a pasta estadual, na quinta-feira, uma frente fria iniciada na quarta-feira (8/4) continuará se espalhando pelo estado, provocando pancadas intensas de chuva. As regiões sob alerta são a Metropolitana de BH, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce e áreas da Zona da Mata, segundo a Defesa Civil Estadual.
De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), este é o primeiro ciclone extratropical do outono, associado a uma frente fria. O Executivo estadual informa que o sistema, previsto para ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4).
Previsão para Minas
Segundo o Inmet, nesta quinta-feira, as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento de 40 a 60 km/h, nas regiões Noroeste, Central, Zona da Mata, Vales do Rio Doce e Mucuri, além da Grande BH.
Para as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, a previsão do Inmet indica chuvas intensas com volumes de 30 a 60 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais acima de 60 km/h.