Vídeo: tempestade derruba árvore em cima de táxi em Belo Horizonte
Veículo estava parado no trânsito na Rua Timbiras quando foi atingido: o motorista e uma passageira estavam a bordo
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Uma árvore de grande porte caiu sobre um táxi na Rua Timbiras, entre as ruas Alagoas e Sergipe, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (8/4). O incidente ocorreu durante um temporal, com granizo, que atingiu parte da capital mineira.
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O taxista, Alfredo Roque Ferrari, informou que estava parado em meio ao trânsito da região quando, subitamente, foi surpreendido com a árvore já em cima do veículo. No momento da queda, ele transportava uma passageira, que acabou desmaiando.
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O condutor relatou ainda que conseguiu acordar a mulher enquanto ambos ainda estavam dentro do carro. Em seguida, conseguiu sair do interior do veículo e ajudou na evacuação da passageira. Ferrari não soube informar o que pode ter causado a queda da árvore.
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Os dois ocupantes do veículo não se feriram, mas, segundo relatos do condutor e também de testemunhas, a mulher teria ficado muito nervosa. Ela acabou sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).