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Vídeo: tempestade derruba árvore em cima de táxi em Belo Horizonte

Veículo estava parado no trânsito na Rua Timbiras quando foi atingido: o motorista e uma passageira estavam a bordo

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Alexandre Carneiro
Túlio Santos
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Alexandre Carneiro
Repórter
Túlio Santos
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Repórter fotográfico em Belo Horizonte.
08/04/2026 19:28

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Veículo ficou completamente encoberto pela árvore
Veículo ficou completamente encoberto pela árvore crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Uma árvore de grande porte caiu sobre um táxi na Rua Timbiras, entre as ruas Alagoas e Sergipe, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (8/4). O incidente ocorreu durante um temporal, com granizo, que atingiu parte da capital mineira

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O taxista, Alfredo Roque Ferrari, informou que estava parado em meio ao trânsito da região quando, subitamente, foi surpreendido com a árvore já em cima do veículo. No momento da queda, ele transportava uma passageira, que acabou desmaiando. 

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O condutor relatou ainda que conseguiu acordar a mulher enquanto ambos ainda estavam dentro do carro. Em seguida, conseguiu sair do interior do veículo e ajudou na evacuação da passageira. Ferrari não soube informar o que pode ter causado a queda da árvore.  

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Os dois ocupantes do veículo não se feriram, mas, segundo relatos do condutor e também de testemunhas, a mulher teria ficado muito nervosa. Ela acabou sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

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