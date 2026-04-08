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ÁRVORE PEGA FOGO

Motociclista resgata três pessoas dentro de carro atingido por árvore

Queda de árvore em chamas perto do Hospital Lifecenter caiu sobre o veículo

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SM
Sofia Maia*
Renata Galdino
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Renata Galdino
Repórter
Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.
08/04/2026 18:40 - atualizado em 08/04/2026 19:06

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O raio atingiu a árvore, que caiu imediatamente sobre o veículo
De acordo com relatos de testemunhas, um raio atingiu a árvore, que caiu imediatamente sobre o veículo crédito: Renata Galdino/EM/D.A.Press

Um motociclista foi o responsável por resgatar três pessoas dentro de um carro atingido por uma árvore em chamas que foi derrubada por um raio, na tarde desta quarta-feira (8/4), perto do Hospital Lifecenter, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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De acordo com testemunhas, o raio atingiu a árvore, que caiu imediatamente sobre o veículo. A árvore começou a pegar fogo rapidamente, dificultando a visualização do interior do automóvel. Ainda não se sabe se as chamas atingiram o veículo. 

Em meio ao desespero, um motociclista que passava pelo local agiu rapidamente e conseguiu retirar os três ocupantes, dois homens e uma mulher, antes que as chamas se intensificassem. Após o resgate, ele deixou o local, sem se identificar.

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Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre eventual atendimento médico no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e garantir a segurança da área.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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