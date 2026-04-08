Temporal em BH: galho cai no Centro e quase atinge carro e motociclista

O temporal que atingiu a Região Centro-Sul de Belo Horizonte no fim da tarde desta quarta-feira (8/4) resultou na queda de um galho na Avenida João Pinheiro, no sentido da Praça da Liberdade, em frente ao prédio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nenhum veículo foi atingido com a queda.

No vídeo, um motociclista e um veículo passaram no momento em que parte da árvore cai sobre a calçada, mas ambos escaparam ilesos do incidente. Alguns ramos obstruíram uma parte da via, o que não impediu o acesso dos carros.

O galho atingiu e destruiu um dos pontos de ônibus localizado na frente da universidade. Nenhum pedestre estava no local no momento da queda.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice