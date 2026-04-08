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Temporal em BH: galho cai no Centro e quase atinge carro e motociclista

Caso aconteceu na Rua João Pinheiro, sentido Praça da Liberdade, na tarde desta quarta-feira. Ambos os condutores saíram ilesos do incidente

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
08/04/2026 18:26 - atualizado em 08/04/2026 18:58

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Galho de árvore cai e destrói ponto de ônibus em frente ao prédio da UFMG
Galho de árvore cai e destrói ponto de ônibus na Avenida João Pinheiro, em frente ao prédio de UFMG crédito: Redes sociais / Reprodução

O temporal que atingiu a Região Centro-Sul de Belo Horizonte no fim da tarde desta quarta-feira (8/4) resultou na queda de um galho na Avenida João Pinheiro, no sentido da Praça da Liberdade, em frente ao prédio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nenhum veículo foi atingido com a queda. 

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No vídeo, um motociclista e um veículo passaram no momento em que parte da árvore cai sobre a calçada, mas ambos escaparam ilesos do incidente. Alguns ramos obstruíram uma parte da via, o que não impediu o acesso dos carros. 

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O galho atingiu e destruiu um dos pontos de ônibus localizado na frente da universidade. Nenhum pedestre estava no local no momento da queda.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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