Sexta-feira (10/4) com chuva em BH? Veja previsão do tempo

A sexta-feira (10/4) finalmente chegou e, com ela, a possibilidade de mais chuvas na capital mineira. Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia em Belo Horizonte (MG) será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h na Regional Oeste. A máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,4 °C, às 5h50.

Centro Sul: 19,1 °C, às 3h40.

Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h.

Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 5h.

Venda Nova: 19,4 °C, às 2h05.



Acumulado de chuvas (mm) em abril até 20h10 do dia 9

Barreiro: 76,2 (92,6%)

Centro Sul: 111,2 (135,1%)

Hipercentro: 58,4 (71%)

Leste: 37 (45%)

Nordeste: 40,4 (49,1%)

Noroeste: 35,2 (42,8%)

Norte: 40 (48,6%)

Oeste: 61,6 (74,8%)

Pampulha: 63,8 (77,5%)

Venda Nova: 39,8 (48,4%)

Média climatológica de abril: 82,3mm

Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press Voltar Próximo



O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Como fica o tempo em Minas Gerais?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (10/4), uma frente fria atua nas imediações do litoral do Espírito Santo, mantendo instabilidades na faixa norte e no leste de Minas Gerais.

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No restante do estado, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

