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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira (10/4) com chuva em BH? Veja previsão do tempo

A temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h na Região Oeste da capital

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
10/04/2026 08:54 - atualizado em 10/04/2026 09:03

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Vai chover em BH nesta sexta (10/4)? confira previsão
Vai chover em BH nesta sexta (10/4)? confira previsão crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

A sexta-feira (10/4) finalmente chegou e, com ela, a possibilidade de mais chuvas na capital mineira. Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia em Belo Horizonte (MG) será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde. 

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A temperatura mínima registrada foi de 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h na Regional Oeste. A máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% à tarde. 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,4 °C, às 5h50.
  • Centro Sul: 19,1 °C, às 3h40.
  • Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h.
  • Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 5h.
  • Venda Nova: 19,4 °C, às 2h05. 

Leia Mais


Acumulado de chuvas (mm) em abril até 20h10 do dia 9

  • Barreiro: 76,2 (92,6%)
  • Centro Sul: 111,2 (135,1%)
  • Hipercentro: 58,4 (71%)
  • Leste: 37 (45%)
  • Nordeste: 40,4 (49,1%)
  • Noroeste: 35,2 (42,8%)
  • Norte: 40 (48,6%)
  • Oeste: 61,6 (74,8%)
  • Pampulha: 63,8 (77,5%)
  • Venda Nova: 39,8 (48,4%)

Média climatológica de abril: 82,3mm

Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4) Túlio Santos/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4)-Larissa Leone/EM/DA Press
Chuva forte na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (8/4) Larissa Leone/EM/DA Press


O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (10/4), uma frente fria atua nas imediações do litoral do Espírito Santo, mantendo instabilidades na faixa norte e no leste de Minas Gerais.

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No restante do estado, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

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