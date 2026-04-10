Sexta-feira (10/4) com chuva em BH? Veja previsão do tempo
A temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h na Região Oeste da capital
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A sexta-feira (10/4) finalmente chegou e, com ela, a possibilidade de mais chuvas na capital mineira. Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia em Belo Horizonte (MG) será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.
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A temperatura mínima registrada foi de 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h na Regional Oeste. A máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,4 °C, às 5h50.
- Centro Sul: 19,1 °C, às 3h40.
- Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 11,8 °C, às 5h.
- Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 5h.
- Venda Nova: 19,4 °C, às 2h05.
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Acumulado de chuvas (mm) em abril até 20h10 do dia 9
- Barreiro: 76,2 (92,6%)
- Centro Sul: 111,2 (135,1%)
- Hipercentro: 58,4 (71%)
- Leste: 37 (45%)
- Nordeste: 40,4 (49,1%)
- Noroeste: 35,2 (42,8%)
- Norte: 40 (48,6%)
- Oeste: 61,6 (74,8%)
- Pampulha: 63,8 (77,5%)
- Venda Nova: 39,8 (48,4%)
Média climatológica de abril: 82,3mm
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas Gerais?
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (10/4), uma frente fria atua nas imediações do litoral do Espírito Santo, mantendo instabilidades na faixa norte e no leste de Minas Gerais.
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No restante do estado, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.