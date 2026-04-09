Chuva de granizo em BH: como proteger carro, casa e plantas

A chuva de granizo que atingiu Belo Horizonte nesta semana pegou muita gente de surpresa e causou prejuízos. Com eventos climáticos extremos se tornando mais frequentes, saber como agir rapidamente para proteger seus bens se tornou essencial. Medidas simples e preventivas podem minimizar danos em carros, casas e jardins.

Proteger o veículo é, para muitos, a principal preocupação. Ações rápidas durante o alerta de tempestade fazem toda a diferença para evitar amassados na lataria e vidros quebrados, que geram altos custos de reparo. A prevenção é sempre a melhor alternativa.

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Cuidados com o carro: o que fazer?

A primeira e mais eficaz medida é buscar um local coberto. Garagens de prédios, shoppings ou postos de gasolina são as melhores opções. Se a tempestade começar enquanto você dirige, procure um local seguro e coberto para parar imediatamente.

Caso não haja um abrigo por perto, improvisar é a solução. Use cobertores grossos, edredons ou até mesmo pedaços de papelão para forrar o teto, o capô e o porta-malas. Prenda o material com cordas ou elásticos para que o vento não o desloque. Existem também no mercado capas protetoras específicas, feitas com material acolchoado que absorve o impacto das pedras de gelo.

Evite estacionar debaixo de árvores. Embora pareça uma proteção natural, galhos pesados podem quebrar com a força do vento e do gelo, causando danos ainda maiores ao veículo.

Como proteger a sua casa?

A manutenção preventiva é a chave para a segurança da residência. Mantenha as calhas sempre limpas e desobstruídas para garantir o escoamento correto da água. O acúmulo de gelo e água pode causar infiltrações e sobrecarregar a estrutura do telhado.

Durante a chuva, feche bem todas as janelas e persianas. Isso impede não apenas a entrada de água, mas também protege os vidros de impactos diretos que possam trincá-los ou quebrá-los. Recolha ou proteja móveis de jardim e outros objetos que ficam em áreas externas, pois podem ser arremessados pelo vento.

E as plantas, como salvar?

Para quem tem jardim ou horta, o granizo pode ser devastador. Plantas em vasos devem ser levadas para uma área coberta, como uma varanda ou garagem, assim que o alerta de tempestade for emitido.

Para as que estão plantadas no solo, a proteção pode ser feita com baldes, lonas ou telas de sombreamento esticadas sobre as espécies mais delicadas. A estrutura improvisada ajuda a amortecer a queda do gelo. Após a passagem da tempestade, avalie os danos e faça podas de limpeza, removendo folhas e galhos quebrados para auxiliar na recuperação da planta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.