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MG: mais de 50 cidades estão sob alerta de chuvas fortes neste sábado

Previsão para amanhã (11/4) ainda inclui outros 157 municípios mineiros que podem ter precipitações, além de ventos intensos. Confira a lista

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
10/04/2026 13:40

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Rua Espírito Santo, no Bairro Ibuturuna, em Montes Claros, foi inundada.
Montes Claros, no Norte de Minas, é uma das 157 cidades de Minas que estão sob alerta amarelo de chuvas entre 30mm/h e 50mm/dia, neste sábado (11/4) crédito: Anderson Chaves/divulgação

Minas Gerais tem 52 municípios sob alerta laranja para chuvas intensas neste sábado (11/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, 157 cidades estão sob alerta amarelo de chuvas. Esses municípios podem ter chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.


Recomendações em caso de chuva

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Municípios sob alerta laranja

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Araçuaí
  • Bandeira
  • Bertópolis
  • Cachoeira de Pajeú
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Comercinho
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Curral de Dentro
  • Divisópolis
  • Felisburgo
  • Francisco Badaró
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Josenópolis
  • Machacalis
  • Mata Verde
  • Medina
  • Monte Formoso
  • Nanuque
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Padre Paraíso
  • Palmópolis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Ponto dos Volantes
  • Rio do Prado
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Serra dos Aimorés
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Umburatiba
  • Virgem da Lapa

Municípios sob alerta amarelo 

  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Aricanduva
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Botumirim
  • Brasília de Minas
  • Cachoeira de Pajeú
  • Campanário
  • Capelinha
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Central de Minas
  • Chapada do Norte
  • Claro dos Poções
  • Comercinho
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Francisco Badaró
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Ladainha
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Mantena
  • Marilac
  • Mata Verde
  • Mathias Lobato
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pescador
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Félix de Minas
  • São Geraldo do Baixio
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São Sebastião do Maranhão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Turmalina
  • Umburatiba
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa
  • Virgolândia

 * Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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