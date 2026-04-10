MG: mais de 50 cidades estão sob alerta de chuvas fortes neste sábado
Previsão para amanhã (11/4) ainda inclui outros 157 municípios mineiros que podem ter precipitações, além de ventos intensos. Confira a lista
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Minas Gerais tem 52 municípios sob alerta laranja para chuvas intensas neste sábado (11/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Além disso, 157 cidades estão sob alerta amarelo de chuvas. Esses municípios podem ter chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Recomendações em caso de chuva
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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Municípios sob alerta laranja
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araçuaí
- Bandeira
- Bertópolis
- Cachoeira de Pajeú
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Comercinho
- Coronel Murta
- Crisólita
- Curral de Dentro
- Divisópolis
- Felisburgo
- Francisco Badaró
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Josenópolis
- Machacalis
- Mata Verde
- Medina
- Monte Formoso
- Nanuque
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Padre Paraíso
- Palmópolis
- Pavão
- Pedra Azul
- Ponto dos Volantes
- Rio do Prado
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Serra dos Aimorés
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
- Virgem da Lapa
Municípios sob alerta amarelo
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Aricanduva
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Campanário
- Capelinha
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Central de Minas
- Chapada do Norte
- Claro dos Poções
- Comercinho
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Francisco Badaró
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Ladainha
- Leme do Prado
- Lontra
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Mantena
- Marilac
- Mata Verde
- Mathias Lobato
- Mato Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Mirabela
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pescador
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Félix de Minas
- São Geraldo do Baixio
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João do Manteninha
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São José da Safira
- São José do Divino
- São Sebastião do Maranhão
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Turmalina
- Umburatiba
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
- Virgolândia
* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro