MG: mais de 50 cidades estão sob alerta de chuvas fortes neste sábado

Minas Gerais tem 52 municípios sob alerta laranja para chuvas intensas neste sábado (11/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades sob alerta podem enfrentar chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, 157 cidades estão sob alerta amarelo de chuvas. Esses municípios podem ter chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Recomendações em caso de chuva

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Municípios sob alerta laranja

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Bandeira

Bertópolis

Cachoeira de Pajeú

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Comercinho

Coronel Murta

Crisólita

Curral de Dentro

Divisópolis

Felisburgo

Francisco Badaró

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Josenópolis

Machacalis

Mata Verde

Medina

Monte Formoso

Nanuque

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Padre Paraíso

Palmópolis

Pavão

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Rio do Prado

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Serra dos Aimorés

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Umburatiba

Virgem da Lapa

Municípios sob alerta amarelo

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Botumirim

Brasília de Minas

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chapada do Norte

Claro dos Poções

Comercinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Francisco Badaró

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Governador Valadares

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiracatu

Indaiabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Ladainha

Leme do Prado

Lontra

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Mantena

Marilac

Mata Verde

Mathias Lobato

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nacip Raydan

Nanuque

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Félix de Minas

São Geraldo do Baixio

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Safira

São José do Divino

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Turmalina

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro