Sua casa foi invadida pela água da chuva? Veja os primeiros passos

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nos últimos meses deixaram um rastro de transtornos, com alagamentos que invadiram residências e até espaços públicos. Se a sua casa foi uma das afetadas pela água, a prioridade é agir com segurança para minimizar os prejuízos e proteger sua família. O primeiro passo, e o mais importante, é cuidar da sua segurança e da de quem mora com você.

Antes de qualquer outra ação, desligue a energia elétrica. Vá até o quadro de luz e desligue a chave geral para evitar o risco de choques elétricos em contato com a água. Se sentir cheiro de gás, feche o registro do botijão ou do encanamento e abra todas as janelas. Jamais acenda luzes ou qualquer tipo de chama.

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Verifique também a estrutura do imóvel. Observe se há rachaduras novas nas paredes, no teto ou no piso. Caso note qualquer dano estrutural ou se sentir inseguro, saia do local imediatamente e acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Fique atento também aos canais oficiais do órgão, como o envio de SMS para o número 40199, para receber alertas.

O que fazer após garantir a segurança

Com a situação sob controle, o passo seguinte é documentar todos os estragos. Antes de começar a limpeza, fotografe e filme todos os cômodos atingidos. Registre os móveis, eletrodomésticos e objetos danificados, além do nível que a água atingiu nas paredes. Esses registros são essenciais para acionar o seguro residencial ou solicitar auxílio de programas governamentais.

Na hora da limpeza, use equipamentos de proteção, como luvas e botas de borracha. A água de enchente é contaminada e pode transmitir doenças graves, como leptospirose, hepatite A, febre tifoide e infecções gastrointestinais. É fundamental buscar orientação médica e verificar a necessidade de vacinas, como a antitetânica, após o contato com a água suja. Comece retirando a lama e o excesso de água com rodos e baldes.

Para desinfetar o ambiente, prepare uma solução de limpeza usando água sanitária sem perfume. Para a proporção correta, siga as instruções do rótulo do produto ou as orientações da Defesa Civil e da vigilância sanitária local. Lave pisos, paredes, quintais e qualquer superfície que teve contato com a água da enchente com essa mistura. Mantenha as janelas abertas para garantir a ventilação e acelerar a secagem.

Móveis de madeira maciça podem ser recuperados se forem limpos e secos rapidamente. Já os de aglomerado ou MDF costumam inchar e devem ser descartados. Estofados, colchões e tapetes dificilmente podem ser recuperados por conta da contaminação. Alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água da inundação devem ser jogados fora imediatamente. Lembre-se também de descartar alimentos perecíveis que ficaram sem refrigeração adequada devido a possíveis cortes de energia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.