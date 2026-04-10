Assine
overlay
Início Gerais
ADOÇÃO

Feira de animais resgatados acontece neste sábado (11/4) em BH 

A Sociedade Mineira Protetora dos Animais promove evento para dar novas famílias a animais resgatados; iniciativa será na Savassi

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
10/04/2026 16:22

compartilhe

SIGA
×
SPMA realiza evento de adoção de animais resgatados neste sábado (11/4) em BH; Na imagem Poli, uma das gatas salvas pela Sociedade.
SPMA realiza evento de adoção de animais resgatados neste sábado (11/4) em BH; na imagem Poli, uma das gatas salvas pela Sociedade crédito: Divulgação/SPMA

Um evento de adoção de animais vai ser promovido neste sábado (11/4) na Savassi, das 10h30 às 17h, na loja Cobasi - Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700. A iniciativa é organizada pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de 11 filhotes de uma mãe que pariu em um lote vago em Macacos, Região Metropolitana, diversos animais resgatados pela Sociedade poderão ganhar novas famílias. Algumas das histórias desses bichos são: 

  • O cão Pão de Queijo, encontrado acorrentado com a corrente ferindo seu pescoço;

  • A gata Poli, que foi resgatada ainda bebê dentro de um motor de carro; 

  • O gato Beto, foi encontrado na chuva, agarrado a uma árvore para sobreviver à correnteza;

  • O gato Ralph, que estava numa avenida muito movimentada e foi mordido por um cão grande.

Leia Mais

Para adotar um dos animais os interessados devem apresentar a carteira de identidade, comprovante de residência e participar de uma entrevista breve. Os visitantes que têm interesse em adotar gatos devem levar caixa de transporte para garantir o deslocamento adequado do animal.  

A SMPA também busca ajuda através de doações de cobertinhas, material de limpeza e remédios. Eles também tem uma chave pix para receber qualquer valor para ajudar o trabalho voluntário. A chave é CNPJ: 18.824.029/001-53.

Serviço 

Evento de adoção de animais da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)

Sábado: 11/4 

Horário: 10h30 às 17h

Local: Cobasi - Av. Nossa Senhora do Carmo, 1700 - loja B, Savassi

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Levar carteira de identidade, comprovante de residência e caixa de transporte.

Tópicos relacionados:

adocao bh minas resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay