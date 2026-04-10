Feira de animais resgatados acontece neste sábado (11/4) em BH 

Um evento de adoção de animais vai ser promovido neste sábado (11/4) na Savassi, das 10h30 às 17h, na loja Cobasi - Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700. A iniciativa é organizada pela Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA).

Além de 11 filhotes de uma mãe que pariu em um lote vago em Macacos, Região Metropolitana, diversos animais resgatados pela Sociedade poderão ganhar novas famílias. Algumas das histórias desses bichos são:

O cão Pão de Queijo, encontrado acorrentado com a corrente ferindo seu pescoço;

A gata Poli, que foi resgatada ainda bebê dentro de um motor de carro;

O gato Beto, foi encontrado na chuva, agarrado a uma árvore para sobreviver à correnteza;

O gato Ralph, que estava numa avenida muito movimentada e foi mordido por um cão grande.

Para adotar um dos animais os interessados devem apresentar a carteira de identidade, comprovante de residência e participar de uma entrevista breve. Os visitantes que têm interesse em adotar gatos devem levar caixa de transporte para garantir o deslocamento adequado do animal.

A SMPA também busca ajuda através de doações de cobertinhas, material de limpeza e remédios. Eles também tem uma chave pix para receber qualquer valor para ajudar o trabalho voluntário. A chave é CNPJ: 18.824.029/001-53.

Serviço

Evento de adoção de animais da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)

Sábado: 11/4

Horário: 10h30 às 17h

Local: Cobasi - Av. Nossa Senhora do Carmo, 1700 - loja B, Savassi

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Levar carteira de identidade, comprovante de residência e caixa de transporte.