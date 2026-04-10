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PEDIDO NEGADO

Justiça nega habeas corpus a empresário acusado de matar o gari Laudemir

Recurso da defesa de Renê da Silva Nogueira Júnior foi julgado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/04/2026 14:34 - atualizado em 10/04/2026 15:52

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Renê da Silva Nogueira Júnior é réu por homicídio qualificado, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual
Renê da Silva Nogueira Júnior é réu por homicídio qualificado, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou, nessa quinta-feira (9/4), o habeas corpus solicitado pela defesa de Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes. O crime aconteceu em agosto de 2025, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, quando o empresário se irritou com a retenção do trânsito no local, devido à passagem de um caminhão de coleta de lixo, e disparou contra o grupo de garis que trabalhava.

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A defesa de Renê pediu a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura e que a prisão preventiva fosse substituída por medidas cautelares diversas. Os advogados cercaram-se do argumento de haver “evidente constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão e da manutenção da prisão preventiva com ausência dos requisitos do art. 312 do CPP”.

O relator do processo, desembargador Maurício Pinto Ferreira, no entanto, entendeu que a gravidade e a repercussão do crime, bem como a ausência de condições pessoais favoráveis, não eram motivos para modificar a prisão preventiva do acusado. Os desembargadores Henrique Abi-Ackel Torres e Âmalin Aziz Sant’Ana acompanharam integralmente o voto.

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Relembre o caso

Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em 11 de agosto do ano passado, o empresário saiu de sua casa no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana, para o trabalho, em Betim, também na Grande BH, levando consigo uma pistola semiautomática Glock, calibre.38, dentro do carro.

No cruzamento das ruas Modestina de Souza e Jequitibá, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital, o motorista se irritou porque a passagem estava impedida pelo caminhão de lixo. Os trabalhadores que estavam no local indicaram que era possível seguir o trajeto e passar com o carro pela via. Mesmo assim, Renê Júnior, exaltado, apontou a arma em direção à motorista do caminhão e a ameaçou. 

Ainda de acordo com o MP, o empresário inconformado com a lentidão do trânsito, proferiu falas de desprezo pelos garis e, em seguida, deu um disparo que atingiu a região abdominal do gari Laudemir de Souza Fernandes.

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A vítima chegou a ser socorrida, mas deu entrada no atendimento médico já sem vida. Renê foi localizado e preso horas depois do crime, em uma academia da Região Oeste de BH.

Ele tornou-se réu em setembro de 2025, após o Tribunal de Justiça aceitar a denúncia. Segundo o MP, o empresário também pediu que a esposa, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), entregasse à perícia oficial uma arma diferente da utilizada no crime, com a intenção de induzir a inspeção a erro. 

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A denúncia apontou que o homicídio ocorreu por motivo fútil, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima e foi cometido em via pública.

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