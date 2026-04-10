BH: prefeito atribui mau uso de patinetes elétricos à falta de instrução

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O uso dos patinetes elétricos em Belo Horizonte (MG) desde o retorno dos equipamentos ao município tem sido observado como equivocado por algumas pessoas. Vários patinetes foram depredados e vandalizados ou estão sendo utilizados de maneira equivocada.

Apesar de o aluguel ser proibido para menores de 18 anos, eles conseguem utilizar o veículo, bastando para isso digitar o CPF de qualquer adulto ao fazer o login no aplicativo, o que já preocupa pais e responsáveis. A reportagem do Estado de Minas observou irregularidades, como o uso do veículo por duplas, o que também não é permitido.

De acordo com o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), a população belo-horizontina não está acostumada a viver na cidade com os equipamentos e, segundo ele, muitos não sabem das regras de uso.

“É falta de conhecimento das pessoas ainda, falta de utilizar o equipamento. Eu vejo com muita tristeza que as pessoas estão usando o patinete de forma irregular e inadequada, mas eu entendo que é uma novidade para as pessoas”, disse o prefeito.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento administrativo (PA) para monitorar o serviço de patinetes elétricos compartilhados na capital, com o objetivo de garantir que o meio de transporte não prejudique a circulação das pessoas, a segurança no trânsito e o uso organizado das calçadas e ruas da cidade.

O órgão alerta para a falta de obrigatoriedade do uso de capacete, que a prefeitura apenas "estimula" o acessório, e aponta a dificuldade de fiscalizar se menores de 18 anos estão conduzindo os equipamentos, o que é proibido.

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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Guarda Civil Municipal tem atuado de forma integrada com as demais forças de Segurança Pública e órgãos municipais, com patrulhamento preventivo em toda a cidade, e que tem feito abordagens e orientações à população.