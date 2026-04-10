Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIDADE URBANA

BH: prefeito atribui mau uso de patinetes elétricos à falta de instrução

Álvaro Damião acredita que população não está ciente das normas de uso do equipamento e que, em breve, estará habituada

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/04/2026 13:36

compartilhe

SIGA
×
O transporte por patinete em Belo Horizonte foi respaldado pela norma publicada em 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
O transporte por patinete em Belo Horizonte foi respaldado pela norma publicada em 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) crédito: PBH / Reprodução

O uso dos patinetes elétricos em Belo Horizonte  (MG) desde o retorno dos equipamentos ao município tem sido observado como equivocado por algumas pessoas. Vários patinetes foram depredados e vandalizados ou estão sendo utilizados de maneira equivocada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar de o aluguel ser proibido para menores de 18 anos, eles conseguem utilizar o veículo, bastando para isso digitar o CPF de qualquer adulto ao fazer o login no aplicativo, o que já preocupa pais e responsáveis. A reportagem do Estado de Minas observou irregularidades, como o uso do veículo por duplas, o que também não é permitido.

Leia Mais

De acordo com o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), a população belo-horizontina não está acostumada a viver na cidade com os equipamentos e, segundo ele, muitos não sabem das regras de uso.

“É falta de conhecimento das pessoas ainda, falta de utilizar o equipamento. Eu vejo com muita tristeza que as pessoas estão usando o patinete de forma irregular e inadequada, mas eu entendo que é uma novidade para as pessoas”, disse o prefeito.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento administrativo (PA) para monitorar o serviço de patinetes elétricos compartilhados na capital, com o objetivo de garantir que o meio de transporte não prejudique a circulação das pessoas, a segurança no trânsito e o uso organizado das calçadas e ruas da cidade.

O órgão alerta para a falta de obrigatoriedade do uso de capacete, que a prefeitura apenas "estimula" o acessório, e aponta a dificuldade de fiscalizar se menores de 18 anos estão conduzindo os equipamentos, o que é proibido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Guarda Civil Municipal tem atuado de forma integrada com as demais forças de Segurança Pública e órgãos municipais, com patrulhamento preventivo em toda a cidade, e que tem feito abordagens e orientações à população.

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh mobilidade mpmg patinetes-eletricos prefeitura-de-bh transporte vandalismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay