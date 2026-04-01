'Me preocupo muito': secretário de Saúde faz alerta sobre patinetes em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O secretário de Saúde de Minas Gerais expressou preocupação com o retorno dos patinetes elétricos em Belo Horizonte. De acordo com Fábio Baccheretti, a avaliação acerca do uso dos equipamentos é de apreensão, especialmente em calçadas esburacadas e irregulares. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (1º/4), ele mencionou casos de acidentes ocorridos anteriormente.

“Como médico e secretário de Saúde me preocupo muito com isso (os patinetes elétricos). Eles têm, muitas vezes, um olhar de diversão ou até de acesso, mas nós estamos falando de calçadas esburacadas, irregulares. Eu conheço casos de pessoas, até na outra época que existia patinete, que se acidentaram com sangramento na cabeça, que bateram a cabeça”, relata.

Em 2019, um homem de 43 anos pilotava um patinete elétrico quando caiu, bateu a cabeça e morreu no Centro. Na época, a startup Grow era responsável pelo empréstimo dos veículos em Belo Horizonte e encerrou as atividades na capital mineira no início de 2020.

Na segunda-feira (30/3), um motociclista quebrou um dos braços ao atropelar um homem que andava de patinete no Centro de BH, reacendendo o alerta a respeito da segurança desse meio de transporte. Esse foi o primeiro acidente desde o dia 18 de março, quando o serviço foi retomado na cidade.

Embora Baccheretti reconheça que os patinetes podem ser uma estrutura interessante para acesso à população e diminuir a frota de carros nas ruas, o secretário enfatiza que “não se pode mudar a ordem natural das coisas”. Para utilizar os novos equipamentos, como os patinetes, é necessário ter boas vias, segurança e educação, diz ele.

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O secretário relata que o Hospital João XXIII já atendeu mais de um caso de pessoas acidentadas por patinetes no passado. “Nós temos que estar preparados para isso. (...) Primeiro, nós temos que ter boas vias e segurança e educação para poder ter novos instrumentos. Acho que os órgãos que são responsáveis por essa pauta têm que garantir que naquele local a gente possua calçamento regular, com rampas de acesso”, conclui.

