Jovem vira réu por morte de namorada em acidente em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O estudante de administração Gabriel de Faria Oliveira Carvalho, de 26 anos, virou réu por homicídio culposo e lesão corporal culposa em decisão divulgada na manhã desta terça-feira (7/4). Segundo o Ministério Público, o jovem dirigia sob efeito de álcool, perdeu o controle do carro, colidiu contra um poste e provocou um acidente que causou a morte da namorada, Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos e deixou outro passageiro ferido.

O caso ocorreu na noite de 7 de setembro de 2025, por volta das 22h45, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua Rio Verde, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme as investigações, Gabriel conduzia um Chevrolet Onix, levando como passageiros Brunna e Gustavo Lucas Pereira de Assis, após todos participarem de um evento no “Night Market Rooftop”, no Bairro Estoril, onde ele e as vítimas teriam consumido bebidas alcoólicas por várias horas.

Mesmo assim, Gabriel assumiu a direção do veículo ao deixar o local. Durante o trajeto, ainda segundo a denúncia, ele passou a dirigir em velocidade incompatível com a via, o que comprometeu a segurança da condução.

Em determinado momento, o jovem perdeu o controle da direção do veículo e bateu de frente contra um semáforo. O impacto foi tão forte que o equipamento foi arrancado de sua base, provocando a rotação do veículo, que acabou imobilizado sobre a calçada.

Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press Voltar Próximo

Com a colisão, o carro começou a pegar fogo. Gustavo conseguiu sair do carro e, ao perceber um princípio de incêndio, gritou para que a Brunna e Gabriel saíssem do automóvel. No entanto, ao tentar deixar o veículo, os dois sofreram descarga elétrica.

Uma pessoa que passava pelo local conseguiu retirar ambos do veículo e acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico do Samu confirmou a morte de Brunna ainda no local do acidente e o corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da capital.

A jovem era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da TV Record havia dois anos. Ela cursava o oitavo período na unidade São Gabriel e entregaria o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no fim de 2025. A formatura dela estava prevista para janeiro deste ano.

O exame de necropsia apontou que a causa do óbito foi eletrocussão por eletricidade artificial de alta voltagem, consequência direta da energização do veículo após a colisão com o poste.

Gustavo, editor de imagens na emissora, sofreu lesões no cotovelo esquerdo. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital João XXIII. Já Gabriel ficou gravemente ferido e permaneceu por 23 dias em estado crítico no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do mesmo hospital. Após apresentar melhora, ele foi transferido para a enfermaria. Durante o tratamento, passou por cirurgias de amputação e enxerto no couro cabeludo em decorrência das queimaduras.

O Ministério Público sustenta que Gabriel agiu com imprudência e negligência ao dirigir sob influência de álcool e em velocidade incompatível, violando o dever objetivo de cuidado exigido no trânsito. Esses fatores, segundo o órgão, foram determinantes para a perda de controle do veículo e, consequentemente, no acidente que levou à morte de Brunna e nas lesões corporais sofridas por Gustavo.

Segundo a acusação, os crimes estão comprovados por documentos como o boletim de ocorrência, o laudo de necropsia, o exame de corpo de delito indireto, o levantamento pericial no local do acidente, além de imagens e registros de consumo no evento em que os envolvidos estavam antes da colisão.

Com base nesses elementos, o MP enquadra o denunciado nos crimes previstos no artigo 302, parágrafo 3º, e no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tratam, respectivamente, de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Com o recebimento da denúncia, Gabriel passa à condição de réu em ação penal que tramita sob o rito do procedimento sumário, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos.

A reportagem procurou a defesa do jovem. A advogada Jamilla Monteiro Sarkis informou que, neste momento, não irão se manifestar sobre o caso.

Ajuda

Em recuperação, Gabriel criou uma vaquinha on-line com o objetivo de custear o tratamento e a reabilitação. Segundo informações divulgadas na página, ele já começou os procedimentos médicos e necessita de recursos para reconstruir a rotina e garantir mobilidade.

Gabriel de Faria, de 26 anos, teve partes das pernas amputadas após acidente de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH Reprodução

A meta estabelecida é de R$ 240 mil. Desse total, R$ 20 mil são destinados à aquisição de uma prótese transtibial, R$ 120 mil para uma prótese transfemoral, R$ 75 mil para adaptação da residência e R$ 25 mil para a conclusão da faculdade.

Até o momento, a campanha arrecadou R$ 117.317,28, o que representa 37% do valor pretendido. As doações podem ser realizadas por meio de chave Pix 111.049.476-92 vinculada ao CPF do jovem.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice