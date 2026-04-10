Criança esquecida em escola é encontrada desmaiada no interior de Minas
Segundo a polícia, criança de 7 anos passou a noite sozinha no local e foi encontrada pela faxineira presa em janela da sala de aula
compartilheSIGA
Uma criança de 7 anos foi encontrada desmaiada na janela de uma sala de aula de uma escola de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro, na manhã desta sexta-feira (10/4). Segundo a Polícia Militar, ela passou a noite sozinha na instituição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Ainda de acordo com a corporação, a criança foi esquecida na instituição na noite dessa quinta-feira (9/4) e em algum momento teria tentado sair pela janela, mas ficou presa e desmaiou. Ela foi encontrada por uma faxineira, que acionou a PM.
Segundo a página do instituto nas redes sociais, o local já atua há 50 anos oferecendo educação, capacitação e cuidado para pessoas de todas as idades. No local são oferecidas oficinas socioeducativas de dança, esporte, informática, entre outras.
O Conselho Tutelar de Governador Valadares foi acionado e atua no caso. O estado de saúde da criança não foi divulgado e as circunstâncias do incidente ainda estão sendo averiguadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Matéria em atualização