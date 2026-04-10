Assine
overlay
Início Gerais
CASO EM INVESTIGAÇÃO

Criança esquecida em escola é encontrada desmaiada no interior de Minas

Segundo a polícia, criança de 7 anos passou a noite sozinha no local e foi encontrada pela faxineira presa em janela da sala de aula

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
10/04/2026 15:11

compartilhe

SIGA
×
Mão de uma criança atrás de uma cortina
Criança foi esquecida em sala de aula e encontrada desmaiada em escola de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiroa) crédito: Mihail Bondarenko/Freepik

Uma criança de 7 anos foi encontrada desmaiada na janela de uma sala de aula de uma escola de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro, na manhã desta sexta-feira (10/4). Segundo a Polícia Militar, ela passou a noite sozinha na instituição. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ainda de acordo com a corporação, a criança foi esquecida na instituição na noite dessa quinta-feira (9/4) e em algum momento teria tentado sair pela janela, mas ficou presa e desmaiou. Ela foi encontrada por uma faxineira, que acionou a PM. 

Segundo a página do instituto nas redes sociais, o local já atua há 50 anos oferecendo educação, capacitação e cuidado para pessoas de todas as idades. No local são oferecidas oficinas socioeducativas de dança, esporte, informática, entre outras.

O Conselho Tutelar de Governador Valadares foi acionado e atua no caso. O estado de saúde da criança não foi divulgado e as circunstâncias do incidente ainda estão sendo averiguadas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Matéria em atualização

crianca escola esquecida governador-valadares minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay