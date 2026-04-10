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Jovem é pego em flagrante após "comprar" perfil de aplicativo na Grande BH

Homem transportava passageiro com perfil de terceiro e moto sem placa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 08:23 - atualizado em 10/04/2026 08:34

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Condutores de moto e passageiros: PL aprovado na Câmara de bh estabelece a instalação de pontos de descanso para os motociclistas de app
A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado. O homem foi conduzido à sede da companhia da Polícia Militar crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um jovem de 23 anos foi pego pela Polícia Militar quando realizava transporte irregular de passageiros por aplicativo, na madrugada desta sexta-feira (10/4), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam a Avenida Juscelino Kubitschek, onde abordaram uma motocicleta que circulava sem placa de identificação. O condutor levava um passageiro no momento da abordagem.

Durante a verificação, o passageiro relatou que havia solicitado a corrida por aplicativo, mas estranhou que o nome exibido na plataforma era diferente do nome do condutor da  moto. Segundo a PM, ele usava uma conta cadastrada em nome de outra pessoa para realizar as viagens.

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Ainda conforme o registro, o veículo tem irregularidades, como escapamento adulterado, causando ruído excessivo, e falta da devida identificação. O condutor também não tem autorização para exercer atividade remunerada com o veículo.

O suspeito afirmou que havia comprado o acesso à conta do aplicativo por R$ 200. A conduta é crime e foi enquadrada como exercício ilegal de atividade profissional.

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A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado. O condutor da moto foi conduzido à sede da companhia da Polícia Militar, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que seria uma ocorrência de potencial menor, sem a necessidade de prender. O jovem deverá comparecer à Justiça em data agendada.

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