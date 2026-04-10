Jovem é pego em flagrante após "comprar" perfil de aplicativo na Grande BH

Um jovem de 23 anos foi pego pela Polícia Militar quando realizava transporte irregular de passageiros por aplicativo, na madrugada desta sexta-feira (10/4), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam a Avenida Juscelino Kubitschek, onde abordaram uma motocicleta que circulava sem placa de identificação. O condutor levava um passageiro no momento da abordagem.

Durante a verificação, o passageiro relatou que havia solicitado a corrida por aplicativo, mas estranhou que o nome exibido na plataforma era diferente do nome do condutor da moto. Segundo a PM, ele usava uma conta cadastrada em nome de outra pessoa para realizar as viagens.

Ainda conforme o registro, o veículo tem irregularidades, como escapamento adulterado, causando ruído excessivo, e falta da devida identificação. O condutor também não tem autorização para exercer atividade remunerada com o veículo.

O suspeito afirmou que havia comprado o acesso à conta do aplicativo por R$ 200. A conduta é crime e foi enquadrada como exercício ilegal de atividade profissional.

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A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado. O condutor da moto foi conduzido à sede da companhia da Polícia Militar, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que seria uma ocorrência de potencial menor, sem a necessidade de prender. O jovem deverá comparecer à Justiça em data agendada.