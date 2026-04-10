Jovem é preso com drogas em cemitério de Minas

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (9/4), em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi registrada próximo a um cemitério, na Rua Boa Vista, Bairro Ferruginha.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é conhecido como “Cabeça”. Ele foi flagrado em intensa movimentação do tráfico na região, dominada por uma facção criminosa.

Durante monitoramento, os militares observaram o jovem realizando possíveis vendas de drogas a usuários, incluindo contatos rápidos com motociclistas e pedestres. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi cercado e detido, com pequenos ferimentos e arranhões.

Com ele, foram encontrados tabletes de maconha, porções de crack, pinos de cocaína, dinheiro e um celular. Em seguida, o próprio suspeito indicou outros pontos onde havia mais entorpecentes escondidos, incluindo uma sacola pendurada em uma árvore do cemitério e materiais dentro de uma panela de pressão em casa próxima.

Ao todo, foram apreendidas dezenas de porções de drogas, entre elas 97 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, 10 porções maiores da mesma substância, 51 buchas de maconha e 12 tabletes da droga, além de R$ 560 em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

Ainda conforme a polícia, o local é conhecido pelo tráfico organizado, com atuação de diferentes funções dentro da facção, como vendedores, olheiros e responsáveis pela contabilidade das vendas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O jovem foi encaminhado a um hospital e, posteriormente, levado à delegacia de Governador Valadares (MG). O caso segue sob investigação.