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MANDADO DE PRISÃO

Foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas é preso em Minas

Homem de 26 anos teve o veículo abordado em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, em operação da Polícia Militar

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/04/2026 18:35

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Polícia Militar Rodoviária prende foragido da justiça condenado por tráfico de drogas
Polícia Militar Rodoviária prende foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas crédito: PMMG

Um homem de 26 anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar (PMMG), por meio da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), nesta quinta-feira (9/6), em Lagoa Formosa (MG), no Alto Paranaíba. O suspeito estava foragido.

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Segundo a corporação, houve uma abordagem a um veículo, um VW/Fox, e, durante a fiscalização, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor. 

A ordem judicial foi emitida pela Comarca de Carmo do Paranaíba devido à condenação do homem pelo crime de tráfico de drogas.

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O motorista foi preso e conduzido à delegacia de plantão de Patos de Minas, na mesma região. O veículo em situação regular foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que realizou o cumprimento de mandado de prisão contra o foragido da Justiça.

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"O indivíduo foi conduzido à autoridade policial competente para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça", disse a corporação em comunicado.

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