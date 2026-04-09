Foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas é preso em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 26 anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar (PMMG), por meio da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), nesta quinta-feira (9/6), em Lagoa Formosa (MG), no Alto Paranaíba. O suspeito estava foragido.

Segundo a corporação, houve uma abordagem a um veículo, um VW/Fox, e, durante a fiscalização, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor.

A ordem judicial foi emitida pela Comarca de Carmo do Paranaíba devido à condenação do homem pelo crime de tráfico de drogas.

O motorista foi preso e conduzido à delegacia de plantão de Patos de Minas, na mesma região. O veículo em situação regular foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que realizou o cumprimento de mandado de prisão contra o foragido da Justiça.

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"O indivíduo foi conduzido à autoridade policial competente para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça", disse a corporação em comunicado.