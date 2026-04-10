‘Chuck’ é preso com armas, drogas e munições em Governador Valadares

Um homem de 36 anos, conhecido como “Chuck”, foi preso em uma operação policial em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (9/4). Ele é suspeito de atuar no tráfico de drogas no Bairro Vila dos Montes.

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam informações de que o suspeito, identificado como Winícius, estarva vendendo entorpecentes em um apartamento no bloco 6. Durante a abordagem, foram encontrados com ele R$ 260 em dinheiro, sete pedras de crack, uma porção maior da mesma droga e três invólucros de maconha.

Com base na denúncia, os policiais entraram no imóvel indicado, onde outro suspeito, conhecido como “Merrinha”, fugiu pela janela e não foi localizado. No apartamento, apreenderam mais entorpecentes e R$ 631 em dinheiro.

Ainda conforme a ocorrência, Winícius indicou aos militares um ponto próximo ao Rio Doce onde haveria mais produtos ilícitos escondidos. Com o auxílio de uma cadela farejadora, foram localizados tonéis enterrados contendo duas pistolas Glock, dezenas de munições de diferentes calibres, carregadores, incluindo um tipo caracol, e uma barra de aproximadamente um quilo de crack.

A polícia apura se as armas apreendidas podem ter sido utilizadas em um triplo homicídio ocorrido em novembro de 2025, na cidade.

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O suspeito, que já tem passagens por tráfico, roubo e homicídio, além de utilizar tornozeleira eletrônica, foi encaminhado ao hospital e, posteriormente, levado para a delegacia. O caso segue sob investigação.