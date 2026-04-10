‘Chuck’ é preso com armas, drogas e munições em Governador Valadares
Suspeito indicou esconderijo e polícia encontrou arsenal enterrado às margens do Rio Doce
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Um homem de 36 anos, conhecido como “Chuck”, foi preso em uma operação policial em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (9/4). Ele é suspeito de atuar no tráfico de drogas no Bairro Vila dos Montes.
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Segundo a Polícia Militar, os militares receberam informações de que o suspeito, identificado como Winícius, estarva vendendo entorpecentes em um apartamento no bloco 6. Durante a abordagem, foram encontrados com ele R$ 260 em dinheiro, sete pedras de crack, uma porção maior da mesma droga e três invólucros de maconha.
Com base na denúncia, os policiais entraram no imóvel indicado, onde outro suspeito, conhecido como “Merrinha”, fugiu pela janela e não foi localizado. No apartamento, apreenderam mais entorpecentes e R$ 631 em dinheiro.
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Ainda conforme a ocorrência, Winícius indicou aos militares um ponto próximo ao Rio Doce onde haveria mais produtos ilícitos escondidos. Com o auxílio de uma cadela farejadora, foram localizados tonéis enterrados contendo duas pistolas Glock, dezenas de munições de diferentes calibres, carregadores, incluindo um tipo caracol, e uma barra de aproximadamente um quilo de crack.
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A polícia apura se as armas apreendidas podem ter sido utilizadas em um triplo homicídio ocorrido em novembro de 2025, na cidade.
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O suspeito, que já tem passagens por tráfico, roubo e homicídio, além de utilizar tornozeleira eletrônica, foi encaminhado ao hospital e, posteriormente, levado para a delegacia. O caso segue sob investigação.