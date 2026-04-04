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CONTRABANDO

É preso suspeito de traficar canetas emagrecedoras e iPhones do Paraguai

Flagrante aconteceu na Zona da Mata Mineira. O detido fazia a rota pela segunda vez

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/04/2026 09:11

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Carga contrabandeada foi encontrada em compartimento oculto em um T-Cross
Carga contrabandeada foi encontrada em compartimento oculto em um T-Cross crédito: Divulgação/PMRv

Uma carga de quase R$ 1 milhão em canetas emagrecedoras, celulares e aparelhos eletrônicos contrabandeados foi apreendida na MGC-393, em Além Paraíba (MG), na Zona da Mata, na noite dessa sexta-feira (3/4). O motorista do carro foi preso.

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Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fiscalizavam o fluxo de veículos durante a Semana Santa, quando abordaram um carro de modelo Volkswagen T-Cross, de cor prata, na rodovia. Conforme os registros, o motorista, identificado apenas pelas iniciais A.C.A., apresentou alto nível de nervosismo.

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Os militares fizeram uma busca no carro e encontraram um compartimento oculto no painel. A divisão foi desmontada e, dentro dela, os policiais encontraram diversos produtos de origem estrangeira sem regularização alguma.

Dentre os materiais, estavam celulares da marca Apple, um microcomputador, acessórios telefônicos e medicamentos à base de tirzepartida, conhecidos como canetas emagrecedoras, vindos do Paraguai.

As canetas são substâncias de controle sanitário. Seu transporte não regulamentado configura crime de contrabando e tráfico ilícito de drogas. De acordo com a PMRv, a soma do valor de todas as mercadorias chega a R$ 953,8 mil.

Questionado, o motorista confessou que transportava conscientemente as mercadorias, mas alegou que não eram dele. Afirmou que era pago para fazer o frete, uma rota que obedeceu pela segunda vez.

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O homem foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e tráfico de drogas e foi levado, juntamente da carga, à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora (MG). O carro utilizado no crime também foi apreendido.

Qual foi a carga apreendida?

  • 236 aparelhos celulares da marca Apple de diversos modelos (iPhones);
  • Um microcomputador (Apple Mac Mini);
  • 30 caixas contendo medicamentos à base de tirzepatida (origem paraguaia);
  • Acessórios e componentes para telefonia móvel.

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