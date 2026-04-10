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ASSALTO A BANCO

Três suspeitos são presos por explosão e assalto a banco em Minas

Vídeo mostra agência bancária destruída e os destroços espalhados pela rua

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Izabella Caixeta
Wellington Barbosa
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 11:03

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O assalto ao banco aconteceu por volta das 3h, na madrugada desta sexta-feira (10/4)
O assalto ao banco aconteceu por volta das 3h, na madrugada desta sexta-feira (10/4) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (10/4) por explodir o cofre e assaltar uma agência do Banco do Brasil em Guidoval (MG), na Zona da Mata.

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Ainda não há informações sobre como as prisões ocorreram e qual valor foi levado.

A ação dos criminosos foi denunciada à polícia por volta de 3h de hoje por um vigilante. Depois de explodir o cofre, os suspeitos fugiram espalhando nas ruas 'miguelitos', que são pregos triangulares para furar pneus e impedir a perseguição policial.

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Um dos envolvidos ficou ferido na explosão e, na fuga, entrou em uma loja de roupas e trocou de camisa para despistar os militares. 

Vídeos em redes sociais mostram a agência destruída, com destroços espalhados pela rua. Outra gravação mostra os suspeitos encapuzados invadindo a agência. Há suspeitas de que o carro da fuga foi incendiado.

A Polícia Federal foi acionada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está indo para a cidade. A ocorrência está em atualização.

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A reportagem procurou o Banco do Brasil e aguarda resposta.

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