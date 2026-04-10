Três suspeitos são presos por explosão e assalto a banco em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (10/4) por explodir o cofre e assaltar uma agência do Banco do Brasil em Guidoval (MG), na Zona da Mata.

Ainda não há informações sobre como as prisões ocorreram e qual valor foi levado.

A ação dos criminosos foi denunciada à polícia por volta de 3h de hoje por um vigilante. Depois de explodir o cofre, os suspeitos fugiram espalhando nas ruas 'miguelitos', que são pregos triangulares para furar pneus e impedir a perseguição policial.

Um dos envolvidos ficou ferido na explosão e, na fuga, entrou em uma loja de roupas e trocou de camisa para despistar os militares.

Vídeos em redes sociais mostram a agência destruída, com destroços espalhados pela rua. Outra gravação mostra os suspeitos encapuzados invadindo a agência. Há suspeitas de que o carro da fuga foi incendiado.

A Polícia Federal foi acionada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está indo para a cidade. A ocorrência está em atualização.

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A reportagem procurou o Banco do Brasil e aguarda resposta.