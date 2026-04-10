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Vídeo mostra o momento da explosão de cofre durante ataque a banco em MG

Câmeras flagraram momento em que criminosos detonam cofre em agência bancária no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 09:34

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Nas imagens, é possível ver um dos suspeitos encapuzados sendo derrubado pelo impacto da explosão
Nas imagens, é possível ver um dos suspeitos encapuzados sendo derrubado pelo impacto da explosão crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que criminosos explodiram o cofre de uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira (10/4), no Centro de Guidoval (MG), na Zona da Mata.

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As imagens mostram um dos envolvidos, encapuzado, sendo derrubado pelo impacto da explosão. Com a detonação, destroços são lançados para fora da agência e espalhados pela rua, além de muita poeira subindo no ar.

Segundo a Polícia Militar, o grupo invadiu uma unidade do Banco do Brasil e usou explosivos para abrir o cofre. Ainda não há informações sobre o valor levado. A ação foi percebida por um vigilante que mora nas proximidades, que acionou a polícia por volta das 3h.

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Durante a fuga, os criminosos espalharam na pista 'miguelitos', que são pregos triangulares, para tentar impedir a perseguição policial. O ladrão que se feriu na explosão invadiu uma loja de roupas e trocou de camisa para despistar os militares.

Vídeos em redes sociais mostram a agência destruída, com destroços espalhados pela rua. Outra gravação mostra os suspeitos encapuzados invadindo a agência.

Há informação ainda não confirmada de que o carro usado na fuga foi incendiado em área rural. A Polícia Federal foi acionada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está indo para a cidade. A ocorrência está em atualização.

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A reportagem procurou o Banco do Brasil e aguarda resposta. 

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