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ASSALTO A BANCO

Criminosos explodem cofre de banco e fogem jogando pregos em MG; veja vídeo

Suspeitos espalharam pregos na pista e um deles ficou ferido; a Polícia Federal foi chamada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 07:43

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O assalto ao banco aconteceu por volta das 3h, na madrugada desta sexta-feira (10/4)
O assalto ao banco aconteceu por volta das 3h, na madrugada desta sexta-feira (10/4) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um agência bancária foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (10/4), no Centro de Guidoval (MG), na Zona da Mata.

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Segundo a Polícia Militar, ladrões invadiram uma agência do Banco do Brasil e explodiram o cofre. Ainda não há informações sobre o valor levado. Um vigilante que mora nas proximidades acionou a polícia por volta de 3h.

Durante a fuga, os criminosos espalharam na pista 'miguelitos', que são pregos triangulares, para tentar impedir a perseguição policial. Um dos envolvidos ficou ferido, invadiu uma loja de roupas e tentou trocar de camisa para despistar os militares.

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Vídeos em redes sociais mostram a agência destruída, com destroços espalhados pela rua. Outra gravação mostra os suspeitos encapuzados invadindo a agência.

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A Polícia Federal foi acionada. A ocorrência está em atualização.

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