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LEVOU TRÊS TIROS

BH: falso assalto acaba em execução em lava jato

Testemunha relatou que atirador anunciou assalto e já se dirigiu à vítima, em quem disparou três vezes. Depois disso, fugiu sem levar qualquer item

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/04/2026 08:12

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Vítima estava em um estabelecimento de lava-jato automotivo quando foi assassinada
Vítima estava em um estabelecimento de lava-jato automotivo quando foi assassinada crédito: Unsplash

Um homem de 41 anos foi executado enquanto estava em um lava-jato do bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na noite deste sábado (4/4).

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O proprietário do estabelecimento contou à Polícia Militar que as pessoas presentes foram surpreendidas por dois homens que chegaram em uma moto. Segundo o relato, o garupa desceu da moto sem tirar o capacete e disse que se tratava de um assalto.

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Neste momento, o suspeito andou até a vítima e atirou três vezes nela: uma vez no ombro esquerdo e outras duas no lado esquerdo, cujas balas atravessaram o tórax. Depois dos tiros, o atirador voltou para a moto e a dupla fugiu.

Ainda conforme o depoimento, o suposto assaltante não se aproximou e apontou a arma para outras pessoas, sequer se aproximou de objetos que poderiam ser levados no assalto.

O boletim de ocorrência não tem a informação se a vítima trabalhava no local ou era apenas cliente. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. A perícia da Polícia Civil também foi chamada e fez os trabalhos de praxe.

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O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de necrópsia e o caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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