Grande BH: homem é executado dentro de distribuidora em Ribeirão das Neves

Um homem de 33 anos foi assassinado dentro de um bar e distribuidora na noite dessa quinta-feira (26/2), no Bairro Nova Pampulha, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída dentro do estabelecimento, já sem vida.

Testemunhas relataram que dois homens estavam em um carro. Um deles desceu do veículo e começou a atirar. A vítima ainda tentou correr, mas caiu no chão.

De acordo com os relatos, o atirador se aproximou, recarregou a arma e efetuou novos disparos antes de voltar para o carro e fugir em alta velocidade.

A namorada da vítima contou à polícia que estava trabalhando quando recebeu a notícia da morte do companheiro. Ela afirmou que, no ano passado, ele teve envolvimento com o crime, mas disse não saber se ele tinha inimigos.

A perícia da Polícia Civil constatou que o homem foi atingido entre 15 e 20 vezes. No local, foram recolhidas 17 cápsulas de munição calibre 9 milímetros.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.