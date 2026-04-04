Atiradores matam homem dentro de carro e fogem de moto pelas ruas de Sabará

Um homem de 30 anos foi morto a tiros dentro de um carro no bairro Ipê Amarelo, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3/4).

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído no asfalto, ao lado da porta dianteira direita, do banco de passageiro da frente, de um Fiat Argo. Testemunhas relataram ter ouvido disparos e visto o corpo sendo manipulado antes da chegada da polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, essas pessoas também disseram que viram duas motos de modelo XRE fugindo em direção ao bairro Marzagânia. No entanto, vídeos de câmeras de segurança mostraram a fuga de três motos: uma XRE 300, outra XRE de cor escura e uma Yamaha Saara da cor bege.

O registro também consta a informação de que pelo menos quatro indivíduos fugiram do local do crime. Segundo a equipe policial, dois dos suspeitos estavam no carro com a vítima no momento do crime e fugiram nas garupas das motos.

A polícia informou que o carro onde estavam a vítima e os suspeitos era clonado. Uma consulta no sistema de trânsito apontou que a placa instalada no veículo era diferente da placa original. Além disso, o carro teve registro de roubo em 15 de novembro de 2025.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe. De acordo com a perícia, a vítima tinha uma perfuração na nuca e outra marca de tiro na têmpora direita. O nariz dele também tinha um ferimento de corte. Após as análises, o corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal para exames de necrópsia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a finalização desta matéria, nenhum suspeito foi identificado ou preso. As investigações sobre as circunstâncias e motivação do crime seguem com a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará.

