'Vou atirar em todo mundo': carta anônima fecha academia em MG

Uma academia de Montes Claros (MG), no Norte do estado, foi alvo de um incêndio e, na sequência, foi fechada, depois que o proprietário recebeu ameaças – feitas por meio de carta anônima – contra a vida dele e de sua família caso mantivesse o estabelecimento em funcionando. As ameaças também foram estendidas aos frequentadores do espaço.

O dono da academia, João Carlos Leite Marques, disse que denunciou o caso à polícia, que, segundo ele, iniciou as investigações para identificar o autor do crime e das ameaças.

A academia alvo do incêndio e das ameaças fica situada no Bairro Novo Jaraguá, na região Norte da cidade. João Carlos é sócio-proprietário de mais três academias em outros bairros de Montes Claros.

No último dia 20 de março passado, a academia do Bairro Novo Jaraguá foi alvo de um incêndio, registrado às 3h, quando o estabelecimento estava fechado. De acordo com João Carlos, o incêndio foi criminoso e causou prejuízos da ordem de R$ 500 mil com a destruição de equipamentos e de parte da estrutura do imóvel.

O empresário disse que a polícia investiga o caso e que ainda não foi identificada a autoria do atentado.

Por causa dos danos provocados pelo fogo, a academia continua fechada. Nesta semana, João Carlos recebeu uma carta anônima, deixada debaixo da porta da academia, com ameaças contra a vida dele, de seus familiares e dos frequentadores do estabelecimento, caso o espaço seja reaberto para as atividades físicas.

Diante da intimidação, o empreendedor divulgou comunicado numa rede social, informando o fechamento em definitivo da unidade de preparação física. “A decisão foi tomada para proteger as nossas vidas, dos nossos funcionários e dos nossos clientes”, justificou.

Na correspondência anônima, escrita com erros de pontuação, o autor deixa claro que ele é o mesmo que ateou fogo na academia. “Já que vai reformar a academia pra voltar, eu vou aguardar pra poder dessa vez colocar fogo nela com todo mundo dentro. Mas, antes disso, se você insistir em voltar, quem vai pagar por você será a sua mãe, sua filha e sua namorada”, diz o texto apócrifo.

O autor da carta anônima informa que está “monitorando o dono da academia e sua família e ameaça colocar fogo do sítio do empresário. Também faz ameaça contra os frequentadores da academia. “Só lembrando. (A academia) voltando a funcionar, vou passar lá e atirar em todo mundo que estiver lá dentro”, diz trecho da comunicação anônima, escrita à mão.

“Me sinto sem segurança para trabalhar. Não posso empreender. Estou me sentindo numa zona de guerra, onde não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Um sentimento estranho, em que a segurança não se faz presente”, afirma o empresário.

“Nunca vi nada parecido em Montes Claros e nunca imaginei que poderia passar por isso. Vivenciar isso é o mesmo que retroceder socialmente, em que a segurança não se faz presente e quem comanda a cidade são os criminosos”, lamentou o dono da academia.

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João Carlos disse ainda que a policia investiga o caso e evitou falar sobre o possível autor do incêndio criminoso e das ameaças. “Não podemos fazer comentários sobre os suspeitos. Deixei esta parte com a polícia”, argumentou.