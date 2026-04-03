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ACIDENTE FATAL

Trabalhador morre após receber descarga elétrica em telhado

Homem de 32 anos realizava serviço de manutenção quando encostou na rede elétrica e foi eletrocutado. Caso aconteceu em Mendes Pimentel

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
03/04/2026 16:03 - atualizado em 03/04/2026 16:04

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Telhado de uma casa
O homem perfurava uma telha galvanizada quando acabou atingindo uma rede elétrica crédito: td 007 de pixabay

Um trabalhador de 32 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço em um telhado em Mendes Pimentel (MG), no Vale do Rio Doce. O acidente ocorreu na quinta-feira (2/4).

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De acordo com informações registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem perfurava uma telha galvanizada quando acabou atingindo a rede elétrica instalada na estrutura. Com o choque, ele morreu ainda no local.

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Uma testemunha que estava na parte inferior do telhado percebeu o acidente e tentou prestar socorro. No entanto, ao se aproximar, também acabou recebendo uma descarga elétrica. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos aparentes.

Segundo o boletim de ocorrência, foi a própria testemunha quem desligou o disjuntor do padrão de energia, eliminando o risco de novos choques. Em seguida, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. 

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Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

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