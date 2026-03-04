Prestador de serviço da Cemig sofre choque de 380 volts em Uberlândia

Um trabalhador que prestava serviço para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) sofreu um choque elétrico enquanto realizava a instalação de um quadro de energia dentro de uma empresa e teve uma parada cardiorrespiratória. O acidente em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, mobilizou equipes de resgate e deixou colegas apreensivos com a gravidade da situação.



A descarga elétrica foi tão intensa que o funcionário chegou a ficar preso à rede energizada. Um colega de trabalho conseguiu agir rapidamente, afastando a vítima do ponto de contato e interrompendo a passagem de energia. A descarga seria de 380 volts.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o trabalhador, que tem 40 anos, já estava em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram as manobras de reanimação ainda na empresa e conseguiram reverter o quadro clínico.



Após ser estabilizado e intubado, o funcionário foi encaminhado consciente e com sinais vitais controlados ao Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Uberlândia, onde permanece internado sob cuidados médicos.



Em nota, a Cemig informou que tomou conhecimento do acidente envolvendo um empregado do quadro próprio, que acompanha o caso e está prestando todo o suporte necessário à vítima e aos familiares. A companhia também comunicou que será instaurada uma comissão para apurar as causas da ocorrência.