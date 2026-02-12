Assine
Homem tenta salvar mulher que levava choque e também é eletrocutado em Copacabana

Redação Flipar
    Felipe Souza tentou ajudar a adolescente acreditando que ela estava se afogando, mas acabou “grudado” pela descarga elétrica, conseguindo se soltar após algum tempo.

     Foto: Reproduc?a?o
    “Eu achei que ela tava se afogando, eu vim correndo, na hora que eu tentei pegar na mão dela, fiquei agarrado no choque. […] Depois de um tempão eu consegui sair e conseguiram me puxar”, contou Felipe.

     Foto: Reproduc?a?o
    Um educador físico chamado Edgar Cartacho presenciou a cena e realizou massagem cardíaca na jovem por cerca de 10 minutos até a chegada dos bombeiros.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
    “Eu ouvi alguns gritos, a rua encheu muito rápido e gritavam ‘é choque, é choque’. Muitas pessoas correndo e os gritos não paravam. Quando eu me aproximei, vi que a moça tava presa no chão. A melhor parte de tudo foi depois de tanto tempo desacordada, foi eu ver um sorriso daquela pessoa”, contou Edgar.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    A prefeitura e a concessionária SmartLuz inspecionaram o local e afirmaram que o poste e a caixa de passagem próximos não foram a origem do choque.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Lidar com eletricidade é sempre uma situação complexa. Entender o que acontece e como reagir pode ser a diferença entre um susto e uma fatalidade.

     Foto: Freepik/pvproductions
    O choque acontece quando a pessoa entra em contato com uma fonte de eletricidade e a corrente encontra um caminho para circular pelo corpo, geralmente indo de um ponto de entrada para outro de saída.

     Foto: Pixabay
    Dependendo da intensidade, do tempo de exposição e do caminho que a corrente faz pelo organismo, ele pode causar desde um susto leve até queimaduras graves, parada cardíaca ou morte.

     Foto: Imagem gerada por IA
    Os principais vilões são: tocar em fios descascados ou barramentos energizados; tomadas defeituosas ou instalações elétricas irregulares.

     Foto: David Cardinez/Pixabay
  A gravidade depende de: voltagem e amperagem; tempo de contato; área do corpo atingida; caminho da corrente (se atravessa coração ou cérebro, é mais perigoso); e umidade da pele (a água facilita a condução).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/shraga-kopstein-RsRuvn51SCQ-unsplash-e1770826194348.jpg?20260212075631" width="1114" height="626">

    A gravidade depende de: voltagem e amperagem; tempo de contato; área do corpo atingida; caminho da corrente (se atravessa coração ou cérebro, é mais perigoso); e umidade da pele (a água facilita a condução).

     Foto: shraga kopstein/Unsplash
    Se você presenciar alguém sendo eletrocutado, a regra de ouro é: não se torne a próxima vítima. Veja dicas!

     Foto: Imagem gerada por IA
    – Se possível, desligue o disjuntor geral ou a chave de força imediatamente;

     Foto: YouTube/Telredes Cursos
    – Chame socorro: Ligue para o SAMU (192) ou Bombeiros (193).

     Foto: GMF Divulgação
    Não toque na pessoa enquanto ela estiver em contato com a eletricidade; não jogue água; não tentar puxar a vítima com as mãos nuas; não passar cremes, manteiga ou pasta de dente em queimaduras.

     Foto: Imagem gerada por IA
