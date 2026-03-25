Adolescente é procurado por atirar em homem em Patos de Minas

Um adolescente de 17 anos é procurado pela suspeita de ter atirado contra um homem de 27 na noite desta quarta-feira (24/3) em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O crime foi registrado na Rua Sebastião Reinaldo, no Bairro Jardim Quebec.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na casa de seu irmão quando foi chamada na porta do imóvel. Ao abrir o portão, o homem conversou com o autor, identificado posteriormente como o jovem, que estava em uma bicicleta. Pouco tempo depois, foram ouvidos três tiros.

Testemunhas ainda tentaram conter o rapaz, mas ele conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem de 27 anos, que foi ferido no tórax e nas pernas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Patos de Minas.

A perícia da Polícia Civil recolheu materiais, um projétil de arma de fogo e um aparelho celular com marca de disparo.

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Informações preliminares colhidas no local indicam que o crime pode ter sido motivado por vingança. O autor seria irmão da companheira da vítima e o ataque teria ocorrido após desentendimentos familiares recentes.