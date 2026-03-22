Assine
overlay
Início Gerais
ALTO PARANAÍBA

Motociclista morre depois de bater em árvore em Patos de Minas

Vítima não portava documentos e não havia sido identificada até o encerramento da ocorrência. Acidente aconteceu na manhã deste domingo (22)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/03/2026 22:46

compartilhe

SIGA
x
O médico do Samu constatou a morte ainda no local.
O médico do Samu constatou a morte ainda no local crédito: CBMMG/Divulgação

Um motociclista morreu após um grave acidente na manhã deste domingo (22/3) em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. A colisão ocorreu por volta das 7h15, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, na altura do número 2222, no Bairro Ipanema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A suspeita inicial é de que o condutor tenha perdido o controle da motocicleta, colidido contra uma árvore e, em seguida, atingido um bloco de concreto do meio-fio.

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída na pista de rolamento, na rotatória de acesso ao Bairro Céu Azul. O homem apresentava trauma grave na região da cabeça, suspeita de fratura em um dos braços, além de sangramento intenso, e já estava sem sinais vitais.

Os militares iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Durante o atendimento, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu chegou ao local e deu continuidade aos procedimentos, com uso de desfibrilador e massagens cardíacas.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, o motociclista não respondeu às tentativas de reanimação. O médico do Samu constatou a morte ainda no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima não portava documentos e não havia sido identificada até o encerramento da ocorrência.

Tópicos relacionados:

acidente alto-paranaiba minas-gerais patos-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay