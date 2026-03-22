Motociclista morre depois de bater em árvore em Patos de Minas

Um motociclista morreu após um grave acidente na manhã deste domingo (22/3) em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. A colisão ocorreu por volta das 7h15, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, na altura do número 2222, no Bairro Ipanema.

A suspeita inicial é de que o condutor tenha perdido o controle da motocicleta, colidido contra uma árvore e, em seguida, atingido um bloco de concreto do meio-fio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída na pista de rolamento, na rotatória de acesso ao Bairro Céu Azul. O homem apresentava trauma grave na região da cabeça, suspeita de fratura em um dos braços, além de sangramento intenso, e já estava sem sinais vitais.

Os militares iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Durante o atendimento, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu chegou ao local e deu continuidade aos procedimentos, com uso de desfibrilador e massagens cardíacas.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, o motociclista não respondeu às tentativas de reanimação. O médico do Samu constatou a morte ainda no local.

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A vítima não portava documentos e não havia sido identificada até o encerramento da ocorrência.