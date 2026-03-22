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MUDANÇA NA CIRCULAÇÃO

Sistema de sinalização do Metrô BH é afetado após temporal em BH

Descarga elétrica na região da Estação Santa Inês, área de maior volume de chuva na capital, danificou equipamentos e exige operação especial

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Estado de Minas
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Repórter
22/03/2026 21:34

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O Metrô BH realizará atividade na via por onde circulam os trens nos dias 20 e 21 de março. Por isso, das 20h às 23h, o intervalo entre os trens será de 23 minutos.
Chuva afetou parte do sistema responsável pelo controle da circulação dos trens crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press. Brasil

Uma descarga elétrica ocorrida na madrugada deste domingo (22/3) provocou danos em equipamentos do Metrô BH no trecho entre as estações Santa Inês e José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte. Os trens estão circulando com velocidade reduzida e sob acompanhamento operacional especial, o que pode provocar aumento no tempo de viagem. 

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Por volta das 2h, após a identificação de um poste em chamas próximo à via férrea, a concessionária iniciou uma operação emergencial para interromper temporariamente a energia no trecho e permitir o trabalho seguro das equipes. As informações são da concessionária Metrô BH. 

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Desde então, profissionais do Metrô BH atuam de forma contínua para reparar os danos e normalizar completamente o sistema.

Para reduzir os impactos aos passageiros, o Metrô BH reforçou a operação com trens reserva no trecho afetado. O intervalo entre viagens neste domingo permanece em 15 minutos, sem alteração em relação ao habitual.

Para esta segunda-feira, a previsão é de funcionamento normal com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico – das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h – embora algumas viagens possam ter acréscimo de até 10 minutos no tempo total de percurso.

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"Desde janeiro deste ano, o Metrô BH está implantando um novo sistema de sinalização, uma das principais frentes de modernização da concessão, com previsão de entrada em operação até o fim de 2026", pontuou a concessionária Metrô BH.

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