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ÔNIBUS EM BH

Novas linhas de ônibus em BH começam a circular a partir do dia 23/3

Além dessas novas adições, outras linhas recebem modificações nos itinerários e trajetos

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19/03/2026 18:11 - atualizado em 19/03/2026 18:18

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Prefeitura de Belo Horizonte anuncia duas novas linhas de ônibus e mudanças de itinerário em outras duas
Prefeitura de Belo Horizonte anuncia duas novas linhas de ônibus e mudanças de itinerários em outras duas crédito: PBH / Reprodução

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou duas novas linhas de transporte municipal na capital mineira. As linhas 109 (Fazendinha/Rua do Ouro via Vila Aparecida), começa no dia 23/3, e a 8251 (Estação São Gabriel/Gutierrez/Via Barro Preto) inicia no dia 24/3. Segundo a PBH, as ações modernizam o transporte coletivo da cidade. 

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O município afirmou que outras duas linhas foram aprimoradas: a linha 5503A (Goiânia A/Centro), tem um novo atendimento aos domingos, e o itinerário da linha 714 (Estação São Gabriel/Casas Populares) foi alterado. A PBH informa que as modificações contam com a participação da população, através das solicitações nos Canais da PBH e das reuniões da Comissão Regional de Transportes e Trânsito (CRTT).

Nova Linha 109

A linha 109 começa a circular na próxima segunda-feira (23/3). Ela opera nos dias úteis e aos sábados, faz integração com outras linhas do transporte coletivo e amplia o acesso dos moradores do Aglomerado da Serra ao comércio e a serviços de outras regiões da cidade. Esta faz parte da rede Vilas e Favelas, com tarifas gratuitas. 

A linha 109 dá acesso:

  • EMEI Cafezal;
  • Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida;
  • Integração com diversas linhas da Rua do Ouro;
  • Integração com as linhas 9204, S19 e S92, na Avenida do Cardoso;
  • Integração com a Linha 103 (Vilas e Favelas e gratuita) nos pontos da Vila Cafezal;
  • Integração com a Linha 102 (Vilas e Favelas e gratuita) no ponto final de ambas as linhas na Rua São Miguel Arcanjo, 1;
  • Rua Adutora, na Fazendinha;
  • e a Vila Aparecida.

Nova Linha MOVE 8251

Começa a circular partir da próxima quarta-feira (25/3) a linha Move 8251 (Estação São Gabriel/Gutierrez/ Via Barro Preto), que liga a Estação São Gabriel e a Avenida Cristiano Machado aos bairros Barro Preto, Gutierrez e Santo Agostinho, sem passar pelo Centro. Ela funciona em dias úteis e usa uma pista exclusiva do Move para agilizar as viagens.

Linha 5503A

A partir de domingo (22/3), a linha 5503A (Goiânia A/Centro) recebe novo itinerário aos domingos e feriados e passa a atender também ao Bairro Goiânia B, para garantir a ligação ao Centro e à Área Hospitalar. O coletivo também atenderá à Estação de Metrô José Cândido da Silveira nos dois sentidos e substituirá o serviço feito pela Linha 821 (Goiânia/Metrô José Cândido) mantendo a integração com o metrô.

Na próxima segunda-feira (23/3), a linha 5503A começa a fazer viagens nos horários de 4h, 4h50, 5h10, 5h25, 5h42, 6h e 6h15, em dias úteis, com retorno mais rápido ao Bairro Goiânia. A linha vai até o Centro e retorna ao bairro. As demais viagens passam pela Praça da Estação no retorno para o bairro. 

Linha 714

Na segunda-feira (23/3), a linha 714 (Estação São Gabriel/Casas Populares) recebe novo trajeto no Ribeiro de Abreu. A mudança vai melhorar a circulação da linha e garantir mais segurança para passageiros, pedestres e motoristas.

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Sentido Estação/Bairro: itinerário atual até a Rua Marcos Donato de Lima, Rua Ewerton Camargos Gazolla (à esquerda), seguindo pelo itinerário atual até a Estação São Gabriel.

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