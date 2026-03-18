BH sediará evento gratuito com apoio da Unesco sobre gestão de água
O evento contará com a apresentação oficial do Relatório Mundial da Água de 2026
Belo Horizonte será palco entre os dias 20 e 22/3 do Seminário Internacional Territórios Hídricos - Reconectando Pessoas e Natureza por Meio da Água. O evento será gratuito e ocorrerá no Museu de Arte da Pampulha, na região da Pampulha em BH. A iniciativa integra a programação do Dia Mundial da Água e é promovida pelo Instituto Espinhaço e pelo Centro Idesca, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e da UNESCO.
No decorrer dos três dias, especialistas, gestores públicos, acadêmicos, representantes de organizações internacionais e projetos sociais participarão de palestras, rodas de conversa, oficinas educativas e atividades abertas ao público, tendo como tema o papel da água no planejamento das cidades e na construção de territórios mais resilientes às mudanças climáticas.
Os destaques da programação estão na apresentação oficial do Relatório Mundial da Água 2026, documento internacional que analisa os defeitos globais relacionados à gestão dos recursos hídricos. A apresentação será feita por Fábio Eon, coordenador dos setores de Ciências Naturais, Humanas e Sociais da Unesco.
O seminário também marcará a assinatura de um acordo de cooperação entre o Instituto Espinhaço e a Prefeitura de Belo Horizonte, voltado ao fortalecimento de iniciativas ambientais e ao apoio à proposta de reconhecimento do Parque das Mangabeiras como Geoparque da UNESCO, o que ampliaria a agenda de conservação e desenvolvimento sustentável na cidade.
Além da programação técnica, o evento conta com o Concurso de Fotografia “Água no Meu Território”, iniciativa educativa voltada a estudantes da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. A proposta estimula o olhar dos alunos sobre a presença da água nos territórios onde vivem ou estudam, relacionando-a com os temas saneamento, meio ambiente e mudanças climáticas no cotidiano da cidade.
As fotografias produzidas pelos estudantes passarão por etapas de seleção nas escolas e em regionais administrativas da cidade. As imagens escolhidas integrarão uma exposição aberta ao público durante os dias do evento, que reunirá entre 72 e 90 fotografias representando diferentes territórios de BH.
O projeto busca aproximar ciência, educação ambiental e participação social, com estímulos ao protagonismo estudantil e com a valorização dos territórios da cidade por meio da fotografia.
O evento é realizado pelo Instituto Espinhaço e pelo Centro Idesca, com apoio institucional da UNESCO, da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e da ANAMMA – Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente.
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Os interessados devem fazer a inscrição no site oficial do evento.
Serviço:
Seminário Internacional Territórios Hídricos Reconectando Pessoas e Natureza por Meio da Água
Data: 20 a 22 de março de 2026
Local: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Pampulha Belo Horizonte (MG)
Inscrições e informações: https://aguasparaofuturo.com/