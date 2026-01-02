Assine
FLAGRA

Pessoas tomam banho e até se beijam nas águas da Lagoa da Pampulha, em BH

Apesar do clima de romantismo, a cena representa risco aos protagonistas, já que o local é impróprio para banho

AC
Alexandre Carneiro
Repórter
02/01/2026 21:09 - atualizado em 02/01/2026 21:10

Casal é flagrado trocando carícias dentro da Lagoa da Pampulha
Casal é flagrado trocando carícias dentro da Lagoa da Pampulha crédito: Reprodução/Redes sociais

Um transeunte que passava pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/1), flagrou uma cena inusitada: um casal se beijando enquanto tomava banho na lagoa. Além da dupla, uma terceira pessoa também se refrescava nas águas da represa.

Apesar do clima de romantismo, a cena representa risco aos protagonistas. Isso porque a Lagoa da Pampulha é imprópria para banho: justamente por esse motivo, a prática do nado é proibida no local.

Atualmente, as águas da represa são consideradas de Classe 3, conforme a resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Isso significa que, apesar da inexistência de poluição facilmente perceptível, a água ainda não é considerada potável.

Apesar de continuar imprópria para banho, a água da Lagoa da Pampulha vem ganhando qualidade ao longo dos últimos anos. Em 2025, a barragem voltou a ser navegável, prática que estava proibida desde 1968. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), inclusive, passou a oferecer, no último mês de dezembro, passeios náuticos no espelho d'água em uma embarcação batizada de Capivarã.

