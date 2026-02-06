Assine
PBH antecipa repasse de R$ 49 milhões para hospitais filantrópicos

Valor quita a dívida que o Executivo tinha com as entidades

06/02/2026 18:45

As instituições de saúde 100% SUS reclamam de atraso nos repasses de verbas pela Prefeitura de Belo Horizonte
As instituições de saúde 100% SUS reclamam de atraso nos repasses de verbas pela Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte repassou R$ 49 milhões para os hospitais filantrópicos da Rede SUS-BH nesta sexta-feira (6/2). O valor quita a dívida que o Executivo tinha com as entidades devido ao atraso nos repasses de verbas. A gestão municipal destacou a antecipação no cumprimento do acordo, que previa o pagamento dos recursos em 27 de fevereiro.  

“Estamos antecipando os R$ 49 milhões que estavam prometidos para o final do mês, para ainda hoje, sexta-feira, zerar o jogo com a saúde em Belo Horizonte. Ninguém deve ninguém a partir de agora”, anunciou o prefeito de BH Álvaro Damião (União Brasil), durante reunião com o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes. 

Segundo a prefeitura, no dia 29 de janeiro, a administração pública já havia concluído o repasse de parte do montante, totalizando R$ 70,7 milhões – R$ 1,7 milhão acima do valor acordado em reunião com as instituições, quando foi estabelecido o montante de R$ 69 milhões. 

Conforme o acordo, neste mês seria efetuado o repasse de mais R$ 49 milhões, recursos do caixa próprio do município e que teve o pagamento antecipado para esta sexta (6/2).  

No mês passado, a PBH ainda informou que foram destinados um total de R$ 264.066.112,66 às instituições de saúde que funcionam 100% pelo SUS. As verbas são provenientes de recursos próprios do município e de transferências estaduais e federais. 

Damião anunciou mais R$ 72 milhões para a área da saúde, valor que corresponde à devolução de recursos do Legislativo para os cofres do município.

Em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, que vai ao ar neste sábado (7/2), Damião comentou sobre o repasse. “Está resolvido. Estive na Câmara de Vereadores. Agradeço ao presidente Juliano Lopes e a todos os outros 40 vereadores e vereadoras. A Câmara fez um aporte, uma devolução de R$ 72 milhões para a Prefeitura de Belo Horizonte. A prefeitura poderia colocar esse dinheiro onde quisesse. É ela que administra isso. Peguei todo esse dinheiro para colocar na saúde. Não só paguei tudo que devia ao pessoal dos hospitais filantrópicos como antecipei o pagamento que estava marcado para ser feito no último dia do mês”, garantiu o prefeito.

Procurada pela reportagem, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas-MG), comunicou que vai aguardar até a próxima segunda-feira (9/2), para se posicionar.

overflay